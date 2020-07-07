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Тэнди Ньютон отказалась от «Ангелов Чарли» из-за расизма студии Sony и сексизма режиссера МакДжи

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Тэнди Ньютон рассказала о том, как сталкивалась с расизмом и сексизмом в Голливуде. В беседе с Vulture звезда «Мира Дикого Запада» вспомнила, как отказалась от роли в перезапуске «Ангелов Чарли» 2000 года. Актриса должна была сыграть персонажа, который в итоге достался Люси Лью, но оставила проект после разговора с режиссером МакДжи и бывшей главой Sony Эми Паскаль.

По словам Ньютон, перед началом съемок она встретилась с Паскаль и обсудила свою героиню. Глава студии заявила, что хотела бы сделать персонажа актрисы, которая по сюжету закончила университет, более правдоподобным. В качестве решения Паскаль предложила сцену, в которой героиня забирается на барную стойку и «трясет жопой».

«Она, по сути, отталкивалась от стереотипов о том, как быть убедительным чернокожим персонажем, — говорит Ньютон. — После всего, что она сказала, я такая: „Не-а, я этого делать не буду“».

Другая ситуация произошла с постановщиком: «Режиссер сказал мне: „Не терпится все сделать. Первый кадр будет такой: ты думаешь, что смотришь на желтую полосу на дороге, камера отъезжает, и ты понимаешь, что это шов, потому что джинсы так туго сидят на твоей заднице, что напоминают асфальт“. Я в ответ: „Не думаю, что этот путь мы пройдем вместе“».

Сама Паскаль всячески отрицает, что говорила что-то такое в беседе с Ньютон, и утверждает, что на встрече присутствовали другие люди, которые также не помнят ничего подобного. Бывшая глава Sony отметила, что считает Ньютон другом, и рада, что у них была возможность поработать вместе.

Источник: Vulture

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