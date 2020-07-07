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«Что мы, блин, теперь натворили?»: Трейлер второго сезона «Академии „Амбрелла“»

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Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Академия «Амбрелла“». В продолжении герои, застрявшие в 1960-х, сталкиваются с новым концом света и вынуждены разбираться с событиями прошлого, чтобы все-таки спасти мир.

По сюжету сериала в 1989 году несколько женщин, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев. Семерых детей выкупает загадочный миллиардер Реджинальд Харгривс и начинает тренировать из них супергероев. Спустя много лет они встречаются на похоронах своего приемного отца и попутно узнают о приближающемся конце света. У них есть чуть больше недели, чтобы разобраться с собственными проблемами и остановить апокалипсис.

В финале первого сезона апокалипсис все-таки настиг Землю, но герои благодаря Номеру Пять успели вернуться в прошлое. Они переместились на несколько десятилетий назад, в 1960-е, но оказались там в разное время. Последним появился сам Номер Пять, который быстро понял, что миру грозит очередной конец света. Братья и сестры Харгривс должны найти способ воссоединиться и вновь попытаться спасти человечество.

Второй сезон сериала «Академия „Амбрелла“» увидит свет 31 июля 2020-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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