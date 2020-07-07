Дж. К. Роулинг выступила против запрета открытых дискуссий. Ранее ее обвинили в трансфобии

Дж. К. Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, поддержала открытое письмо, в котором осуждается невозможность публичных дискуссий и критика за высказывания о социальных группах. Вместе с ней свою подпись поставили 150 человек, среди которых писатели Маргарет Этвуд («Рассказ служанки») и Салман Рушди («Дети полуночи»), а также российский оппозиционер и шахматист Гарри Каспаров.
«В нашей культуре широко распространены нетерпимость к противоположным взглядам и мода на публичное осуждение. <...> Редакторов увольняют за публикации неоднозначных материалов; книги изымают после обвинений в недостоверности; журналистам советуют не писать на некоторые темы; против профессоров ведутся служебные расследования за цитирование литературы, а ученых лишают работы за распространение рецензируемых научных работ», — говорится в письме.
«Победить плохие идеи можно разоблачением, спорами и убеждениями, а не замалчиванием или попыткой закрыть глаза. Мы отказываемся делать выбор между справедливостью и свободой, поскольку первое невозможно без второго. Как писателям, нам нужна культура, в которой будет место экспериментам, риску и даже ошибкам».
В начале июня Роулинг обвинили в трансфобии, после того как она прокомментировала статью с заголовком «После COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она написала: «Люди, которые менструируют. Уверена, есть какое‑то другое слово. Напомните мне». В конце писательница добавила три вариации слова «женщина».
Вскоре Роулинг осудили актеры из адаптаций «Гарри Поттера». Среди них — Эмма Уотсон, Эдди Редмэйн, Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Кэти Льюнг и Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
Роулинг не первая, кого последние полтора месяца критикуют за нетерпимость к социальным меньшинствам. После того как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полиции, Голливуд стал чаще обращать внимание на расизм и другие проявления дискриминации.
- Холли Берри отказалась играть трансмужчину после критики в сети. Многих не устроило, что цисгендерная актриса хочет исполнить роль, предназначенную для трансперсоны.
- HBO Max сначала удалил, а потом вернул в свою библиотеку «Унесенных ветром». Сервис добавил видео, в котором профессор университета кинематографии объясняет исторический контекст, связанный с расизмом.
- Netflix и Hulu удалили эпизод сериала «Сообщество» из-за блэкфейса — грима, с помощью которого актеры пародируют чернокожих героев. Hulu также убрал серии «Клиники» и «Золотых девочек».
- Канал Fox объявил, что белые актеры не будут озвучивать в «Симпсонах» героев с другим цветом кожи.
- Джимми Киммела обвинили в расизме за пародии на афроамериканцев. Телеведущий извинился и ушел в отпуск до сентября.
- Вайнона Райдер рассказала про антисемитские и гомофобные высказывания Мэла Гибсона. Актер все отрицает.
Источник: Variety
КиноПоиск в Instagram
Подписывайтесь на наш Instagram. Новый Шаламе каждую неделю