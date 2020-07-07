КиноПоиск

Дж. К. Роулинг выступила против запрета открытых дискуссий. Ранее ее обвинили в трансфобии

Обсудить0

Дж. К. Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, поддержала открытое письмо, в котором осуждается невозможность публичных дискуссий и критика за высказывания о социальных группах. Вместе с ней свою подпись поставили 150 человек, среди которых писатели Маргарет Этвуд («Рассказ служанки») и Салман Рушди («Дети полуночи»), а также российский оппозиционер и шахматист Гарри Каспаров.

«В нашей культуре широко распространены нетерпимость к противоположным взглядам и мода на публичное осуждение. <...> Редакторов увольняют за публикации неоднозначных материалов; книги изымают после обвинений в недостоверности; журналистам советуют не писать на некоторые темы; против профессоров ведутся служебные расследования за цитирование литературы, а ученых лишают работы за распространение рецензируемых научных работ», — говорится в письме.

«Победить плохие идеи можно разоблачением, спорами и убеждениями, а не замалчиванием или попыткой закрыть глаза. Мы отказываемся делать выбор между справедливостью и свободой, поскольку первое невозможно без второго. Как писателям, нам нужна культура, в которой будет место экспериментам, риску и даже ошибкам».

В начале июня Роулинг обвинили в трансфобии, после того как она прокомментировала статью с заголовком «После COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она написала: «Люди, которые менструируют. Уверена, есть какое‑то другое слово. Напомните мне». В конце писательница добавила три вариации слова «женщина».

Вскоре Роулинг осудили актеры из адаптаций «Гарри Поттера». Среди них — Эмма УотсонЭдди РедмэйнДэниэл РэдклиффРуперт ГринтКэти Льюнг и Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Роулинг не первая, кого последние полтора месяца критикуют за нетерпимость к социальным меньшинствам. После того как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полиции, Голливуд стал чаще обращать внимание на расизм и другие проявления дискриминации.

Источник: Variety 

КиноПоиск в Instagram

Подписывайтесь на наш Instagram. Новый Шаламе каждую неделю

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Холли Берри отказалась от роли трансмужчины после критики в сети

Холли Берри отказалась от роли трансмужчины после критики в сети

Вчера38
Джоссу Уидону не нравилась «Лига справедливости» Снайдера. Об этом рассказал Кевин Смит

Джоссу Уидону не нравилась «Лига справедливости» Снайдера. Об этом рассказал Кевин Смит

6 июля19
Рэй Фишер обвинил Джосса Уидона в неприемлемом поведении на съемках «Лиги справедливости»

Рэй Фишер обвинил Джосса Уидона в неприемлемом поведении на съемках «Лиги справедливости»

1 июля32
Джимми Киммела обвинили в расизме за пародии на афроамериканцев. Телеведущий извинился

Джимми Киммела обвинили в расизме за пародии на афроамериканцев. Телеведущий извинился

24 июня38

Главное сегодня

Культовое кино

«Шестое чувство»: Как хоррор стал утешением

Сегодня5
«Шестое чувство»: Как хоррор стал утешением
Universal перенесла сиквел «Хэллоуина» на год и выпустила первый тизер

Universal перенесла сиквел «Хэллоуина» на год и выпустила первый тизер

46 минут назад0
«Миру нужны супергерои»: Тизер-трейлер второго сезона «Пацанов»

«Миру нужны супергерои»: Тизер-трейлер второго сезона «Пацанов»

3 часа назад1
Маньяки, убийцы, подростки: Кто есть кто в сериале «Водоворот»
КиноПоиск HD

Маньяки, убийцы, подростки: Кто есть кто в сериале «Водоворот»

Вчера15
Дж. К. Роулинг выступила против запрета открытых дискуссий. Ранее ее обвинили в трансфобии

Дж. К. Роулинг выступила против запрета открытых дискуссий. Ранее ее обвинили в трансфобии

Сегодня, 18:125
Тэнди Ньютон отказалась от «Ангелов Чарли» из-за расизма студии Sony и сексизма режиссера МакДжи

Тэнди Ньютон отказалась от «Ангелов Чарли» из-за расизма студии Sony и сексизма режиссера МакДжи

Сегодня, 18:036
«Что мы, блин, теперь натворили?»: Трейлер второго сезона «Академии „Амбрелла“»

«Что мы, блин, теперь натворили?»: Трейлер второго сезона «Академии „Амбрелла“»

Сегодня, 17:161
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт