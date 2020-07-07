Дж. К. Роулинг выступила против запрета открытых дискуссий. Ранее ее обвинили в трансфобии

Дж. К. Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, поддержала открытое письмо, в котором осуждается невозможность публичных дискуссий и критика за высказывания о социальных группах. Вместе с ней свою подпись поставили 150 человек, среди которых писатели Маргарет Этвуд («Рассказ служанки») и Салман Рушди («Дети полуночи»), а также российский оппозиционер и шахматист Гарри Каспаров.

«В нашей культуре широко распространены нетерпимость к противоположным взглядам и мода на публичное осуждение. <...> Редакторов увольняют за публикации неоднозначных материалов; книги изымают после обвинений в недостоверности; журналистам советуют не писать на некоторые темы; против профессоров ведутся служебные расследования за цитирование литературы, а ученых лишают работы за распространение рецензируемых научных работ», — говорится в письме.

«Победить плохие идеи можно разоблачением, спорами и убеждениями, а не замалчиванием или попыткой закрыть глаза. Мы отказываемся делать выбор между справедливостью и свободой, поскольку первое невозможно без второго. Как писателям, нам нужна культура, в которой будет место экспериментам, риску и даже ошибкам».

В начале июня Роулинг обвинили в трансфобии, после того как она прокомментировала статью с заголовком «После COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она написала: «Люди, которые менструируют. Уверена, есть какое‑то другое слово. Напомните мне». В конце писательница добавила три вариации слова «женщина».

Вскоре Роулинг осудили актеры из адаптаций «Гарри Поттера». Среди них — Эмма Уотсон, Эдди Редмэйн, Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Кэти Льюнг и Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Роулинг не первая, кого последние полтора месяца критикуют за нетерпимость к социальным меньшинствам. После того как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полиции, Голливуд стал чаще обращать внимание на расизм и другие проявления дискриминации.