Флешмоб дня: В Twitter максимально скучно описывают фильмы

В российском Twitter начался новый флешмоб, участники которого пытаются максимально скучно и с минимальным количеством подробностей описать известные фильмы. Все началось с твита пользователя @kadabrus, который привел пример скучного описания «Матрицы» и предложил накидать другие варианты. Так появились невероятно непривлекательные описания к «Гарри Поттеру», «Властелину колец» и другим картинам.

С остальными вариантами можно ознакомиться в Twitter.