Флешмоб дня: В Twitter максимально скучно описывают фильмы

В российском Twitter начался новый флешмоб, участники которого пытаются максимально скучно и с минимальным количеством подробностей описать известные фильмы. Все началось с твита пользователя @kadabrus, который привел пример скучного описания «Матрицы» и предложил накидать другие варианты. Так появились невероятно непривлекательные описания к «Гарри Поттеру», «Властелину колец» и другим картинам.
«Властелин колец»
«Гарри Поттер»
«Убийство в Восточном экспрессе»
«Солярис»
«Джокер»
«Титаник»
«Форма воды»
«Солнцестояние»
«Кин-дза-дза!»
«Доктор Стрэндж»
«Одинокий мужчина»
«Чарли и шоколадная фабрика»
«Собачье сердце»
«Семь»
«Оно»
С остальными вариантами можно ознакомиться в Twitter.
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