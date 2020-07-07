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Флешмоб дня: В Twitter максимально скучно описывают фильмы

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В российском Twitter начался новый флешмоб, участники которого пытаются максимально скучно и с минимальным количеством подробностей описать известные фильмы. Все началось с твита пользователя @kadabrus, который привел пример скучного описания «Матрицы» и предложил накидать другие варианты. Так появились невероятно непривлекательные описания к «Гарри Поттеру», «Властелину колец» и другим картинам.

«Властелин колец»

«Гарри Поттер»

«Убийство в Восточном экспрессе»

«Солярис»

«Джокер»

«Титаник»

«Форма воды»

«Солнцестояние»

«Кин-дза-дза!»

«Доктор Стрэндж»

«Одинокий мужчина»

«Чарли и шоколадная фабрика»

«Собачье сердце»

«Семь»

«Оно»

С остальными вариантами можно ознакомиться в Twitter.

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