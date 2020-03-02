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Вышел тизер-трейлер «Петровых в гриппе», нового фильма Кирилла Серебренникова

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В сети появился первый тизер-трейлер картины Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», основанного на одноименном романе  Алексея Сальникова.

Сюжет книги, опубликованной в 2016 году, вращается вокруг обычной семьи, проживающей в неопределенное постсоветское время в Екатеринбурге. Муж, жена и сын Петровы — они ничем не выделяются из общей массы, а их жизни сложно назвать увлекательными. Но за этой повседневностью скрывается нечто большее. Автомеханик Петров (Семен Серзин) грезит фантастикой, пытается рисовать комиксы и постоянно сталкивается со странным человеком, который преследует его как демон-искуситель. Петрова (Чулпан Хаматова) работает в библиотеке, а в свободное время убивает мужчин, обидевших других женщин. А Петров-младший, кажется, и вовсе неживой.

Премьера «Петровых в гриппе» запланирована на 2021 год, но точная дата пока не раскрывается.

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