Авторы «Пацанов» сделали короткометражку о герое Карла Урбана. Она выйдет вместе со вторым сезоном

В интервью Collider шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке раскрыл, что вместе со вторым сезоном зрители смогут увидеть короткометражный фильм о Билли Бутчере, персонаже Карла Урбана. Из него станет понятно, чем занимался Бутчер между двумя сезонами, прежде чем воссоединиться со своей командой.

Крипке признался, что они не снимали короткометражку отдельно, но использовали материалы, не вошедшие во второй сезон. По изначальной задумке, после того как Бутчер присоединялся к команде, зрители узнавали, что с ним произошло за две недели отсутствия. Во время работы стало понятно, что эти сцены тормозят сюжет серии, и их пришлось вырезать.

Однако Крипке не стал от них отказываться полностью. Отчасти потому, что отсылки к этим событиям есть в других эпизодах. В итоге было принято решение собрать их в отдельную короткометражку «Бутчер» и выпустить ее параллельно с началом второго сезона.

Что еще рассказал Крипке:

Amazon выделил больше денег на создание второго сезона. По словам Крипке, это не только позволило им увеличить количество спецэффектов и экшен-сцен, но и дало возможность актерам лучше проработать особенно важные эмоциональные сцены.

Крипке отметил, что во втором сезоне стало больше «напряженных моментов».



Над вторым сезоном «Пацанов» работали режиссеры Филип Сгриккиа , Алекс Грейвз , Сара Бойд , Стефан Шварц , Фред Туа и Батан Сильва.

Филип Сгриккиа Алекс Грейвз Сара Бойд Стефан Шварц Фред Туа Во втором сезоне значительно расширена роль Джанкарло Эспозито , сыгравшего главу корпорации Vought Стэна Эдгара. Именно он теперь олицетворяет в сериале «настоящего монстра». «Он делает это с безучастной, леденящей кровь выдержкой», — заявил Крипке.

Джанкарло Эспозито Крипке рассказал, что ведет переговоры с Джеффри Дином Морганом ( «Ходячие мертвецы» ) относительно участия в третьем сезоне, но не раскрыл, кого именно может сыграть актер.

Премьера второго сезона состоится на стриминг-платформе Amazon 4 сентября.

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Источник: Collider