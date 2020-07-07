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Слух дня: Disney продолжает работу над сиквелом «Трон: Наследие» с Джаредом Лето

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Согласно источникам Disney Insider, продолжение фантастической ленты «Трон: Наследие» находится в активной разработке у студии Disney. Утверждается, что сейчас рассматриваются претенденты на режиссерское кресло картины, а Джаред Лето по-прежнему закреплен за проектом как исполнитель одной из главных ролей. 

Продолжение «Трон: Наследие» уже несколько лет находится в разработке, информация о возможном сиквеле появилась в сети еще в 2011 году. В 2015-м сообщалось, что Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд вернутся в третьем фильме в знакомых ролях, а Джозеф Косински готовится приступить к работе. Картина под названием «Трон: Восхождение» должна была рассказать о вторжении обитателей компьютерного мира в обычную реальность, но в итоге проект так и не состоялся.

В 2017 году стало известно, что студия начала работу над новой частью, а к актерскому составу франшизы присоединится Джаред Лето. После этого о проекте долгое время ничего не было слышно.

Подробности сюжета не раскрываются. Ожидается, что новая часть станет продолжением франшизы, а не перезапуском, а основной актерский состав «Наследия» вернется в сиквеле. По информации инсайдеров, Disney также планирует пригласить группу Daft Punk вновь поработать над «Троном» и написать музыку для третьего фильма.

Официального подтверждения пока нет.

Действие оригинального «Трона», вышедшего в 1982 году, развивалось в компьютерном мире, куда попадал оцифрованный программист Кевин Флинн (Джефф Бриджес). В сиквеле его сын Сэм Флинн (Хедлунд) начинает расследовать исчезновение своего отца и оказывается втянутым в тот же мир жестоких программ и гладиаторских игр, в котором его отец жил на протяжении 20 лет. Вместе с помощницей Кевина, Куоррой (Уайлд), отец и сын пускаются в рискованное путешествие по кибервселенной, которая стала еще более совершенной и чрезвычайно опасной.

Источник: Disney Insider

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