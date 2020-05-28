Новый кадр из фильма «Охотник на монстров»: Двойные клинки для Миллы Йовович

Журнал Empire опубликовал очередной кадр из приключенческой картины «Охотник на монстров» — экранизации одноименной видеоигры. На этот раз нам показали героиню Миллы Йовович, вооруженную двумя огненными клинками. По словам режиссера фильма Пола У. С. Андерсона, это любимое оружие актрисы в игре «Monster Hunter».

«Во время игры я экспериментировала с разным оружием, — объяснила Йовович. — И больше всего монстров смогла убить с этими клинками. Мне показалось, что они очень красиво смотрятся в действии».

«Monster Hunter» — серия видеоигр компании Capcom. Главной героиней экранизации станет лейтенант Артемис (Йовович), которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закаленные бойцы, привыкшие воевать в самых горячих точках планеты, оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти героев может только загадочный Охотник (Тони Джаа), который, как никто, умеет убивать монстров.

«Я написал роль Артемис для Миллы в качестве аватара для игрока, — рассказал Андерсон. — Чтобы она была реалистичным узнаваемым персонажем, для которого мир „Охотника на монстров“ в новинку».

Премьера «Охотника на монстров» запланирована на 4 сентября 2020 года.

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Источник: Empire