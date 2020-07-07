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Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»

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Студия Disney предлагает Джуду Лоу («Новый Папа») исполнить роль главного злодея, Капитана Крюка, в новой экранизации «Питера Пэна». Сейчас с актером ведут переговоры, сообщает Variety. Дэвид Лоури («Пит и его дракон») написал сценарий адаптации совместно с Тоби Хальбруксом («Старик с пистолетом») и займет режиссерское кресло проекта.

Основанный на сказочной повести Дж. М. Барри «Питер и Венди», фильм расскажет о приключениях Питера Пэна — мальчика, который отказывается взрослеть и живет в Нетландии вместе с другими вечно юными детьми. Однажды он встречает в Лондоне девочку Венди Дарлинг и двух ее братьев и с помощью волшебства уносит их в Нетландию. Там они присоединяются к вечной схватке Питера Пена с безжалостным пиратом — Капитаном Крюком.

Повесть Барри неоднократно экранизировалась. Одна из самых известных адаптаций — мультфильм студии Disney «Питер Пэн» 1953 года. По словам Лоури, в детстве он очень любил оригинал и постарается не просто освежить историю, а сделать ремейк совершенно непохожим на другие фильмы о Питере Пэне.

Дата выхода «Питера Пэна» пока не сообщается.

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Источник: Variety

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