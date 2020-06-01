Режиссер «Папа, сдохни» приступил к съемкам новой картины «Оторви и выбрось»

Стартовали съемки приключенческой картины «Оторви и выбрось» — нового режиссерского проекта Кирилла Соколова, постановщика черной комедии «Папа, сдохни». Работа над фильмом пройдет в Твери и Тверской области, у затона реки Волги и в Москве.

Первые фото со съемок:

В центре сюжета фильма — три поколения женщин из одной семьи, которые воюют между собой. Так продолжается, пока однажды жизнь не заставляет их столкнуться лицом к лицу с обидами прошлого, разобраться в сложных токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Последнее будет сделать особенно сложно, а путь к прощению будет усеян драками, перестрелками и дикими животными.

Главные роли в картине исполнят Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев и Ольга Лапшина. Продюсерами фильма выступили Артем Васильев и Игорь Мишин.

«Мы собрали первоклассный актерский состав, причем таким образом подобранный, что каждый актер играет не очень типичную для себя роль, — говорит Соколов. — В отличие от „Папа, сдохни“, этот фильм довольно натурный. Для меня это будет поистине интересный и местами непредсказуемый опыт. К тому же работать в таких удивительно красивых местах на природе летом — просто кайф. Большая радость, что мы наконец запускаемся. Надеемся, что все получится».

«Оторви и выбрось» — фильм-погоня, где действие постоянно движется вперед, перемещаясь между разными локациями. Чтобы история развивалась так же, как в сценарии, создатели распланировали практически весь съемочный процесс в хронологическом порядке. Отчасти подобный подход обусловлен тем, что Софье Круговой, исполнительнице одной из ролей, всего 10 лет, и у нее нет опыта работы в большом кино. Съемки в хронологическом порядке позволят облегчить ей задачу.

Полнометражный дебют Соколова, фильм «Папа, сдохни», остался практически не замеченным российским зрителем, но оказался чрезвычайно популярным за рубежом. На Rotten Tomatoes у проекта долгое время был 100%-ный рейтинг «свежести» (сейчас он составляет 97%). Критики хвалили картину за динамичность и острый юмор, а самого Соколова сравнивали с Гаем Ричи.

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Источник: Пресс-служба продюсерской компании «Метрафильмс»