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Слух дня: Джей Джей Абрамс спродюсирует новый фильм о Джоне Константине

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Согласно источникам сайта The Direct, в разработке находится новый полнометражный фильм о Джоне Константине, продюсером которого выступит Джей Джей Абрамс. Вероятно, речь идет о проекте, который упоминался в декабре 2019-го, когда появилась информация о том, что соавтор нового «Бэтмена» Маттсон Томлин напишет сценарий картины о циничном маге.

Возможный проект находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности отсутствуют. Неизвестно, станет ли фильм полным перезапуском или Киану Ривз, сыгравший Константина в одноименной картине 2005 года, вернется в роли персонажа. Отмечается лишь, что проект будет выполнен в духе «Темной Лиги справедливости», над экранизацией которой для стрим-сервиса HBO Max сейчас работает Абрамс.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием или представителями студии.

Джон Константин, созданный Аланом Муром в июне 1985 года, — бывалый охотник на демонов и оккультист, антигерой, чья душа давно проклята. Вооруженный таинственными знаниями темных искусств и своим острым умом, он ведет неравную борьбу с разными сверхъестественными силами, которые любят досаждать людям.

После фильма 2005 года персонаж вернулся на экраны в сериале «Константин», главную роль в котором исполнил Мэтт Райан. Проект закрыли после одного сезона, а Константин впоследствии появился в сериалах CW «Стрела», «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня».

Источник: The Direct

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