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Яндекс и департамент транспорта Москвы откроют в столице бесплатный автокинотеатр

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18 июля в Москве начнет работу бесплатный автокинотеатр, созданный совместными усилиями Яндекса и департамента транспорта Москвы. Зрительский зал, рассчитанный на 100 машин, расположится на территории перехватывающий парковки около станции метро «Филатов луг».

Показы будут проходить каждую субботу вечером. Фильмы для автокинотеатра предоставит КиноПоиск HD. Зрители смогут увидеть как классику, так и современные проекты. В общей сложности с июля по октябрь планируется показать около 17 фильмов: от «Сладкой жизни» Федерико Феллини до «Джентльменов» Гая Ричи. За это время бесплатный кинотеатр смогут посетить  1700 автомобилей.

Показы в автокинотеатре пройдут при поддержке сервисов Яндекс.Еда и Яндекс.Драйв. Во время просмотра зрители смогут заказать еду и напитки, а каршеринг предоставит бесплатное ожидание для просмотра фильмов в автомобилях сервиса.

Регистрация на первый сеанс откроется на сайте kino-parking.ru 12 июля в 00:00.

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