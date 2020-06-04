Восьмой кинофестиваль «Короче» пройдет онлайн на КиноПоиск HD

Восьмой ежегодный российский фестиваль короткометражного кино «Короче» пройдет с 17 по 23 августа в онлайн-формате на КиноПоиск HD. Основная конкурсная программа и дополнительные секции киносмотра останутся без изменений, а все фильмы фестиваля можно будет посмотреть в подписке онлайн-кинотеатра.

«Онлайн-формат — это новый вызов для нас, — говорит президент фестиваля Сергей Сельянов. — Наш фестиваль известен не только сильной программой, отражающей все, что происходит в коротком метре на сегодняшний день, но и особой творческой атмосферой, которую мы старательно поддерживаем с самого первого года. Одна из главных задач этого года — сохранить ее, несмотря на виртуальный формат. И в этом нам поможет наш партнер — онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD».

Кроме основной программы кинопоказов, с 21 по 23 августа в рамках кинофестиваля состоятся live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками киносмотра и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

«На онлайн-платформах нет жестких границ по хронометражу кинопроектов: здесь серия драматического сериала может укладываться в полчаса, а полнометражный фильм длиться более двух часов, — рассказала Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. — Короткий метр может быть интересен зрителю не меньше сериала или фильма, ведь это полноценная история, для рассказа которой автору потребовалось совсем немного экранного времени. Граница между формой и содержанием постепенно стирается. И мы рады, что в этом году КиноПоиск HD станет площадкой для показа лучших короткометражных фильмов из России».

В предыдущие годы кинофестиваль «Короче» проходил в конце августа в Калининграде. Ежегодно киносмотр получает более 1000 заявок на участие.