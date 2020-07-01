Холли Берри отказалась от роли трансмужчины после критики в сети

Общаясь с фанатами во время прямого эфира в Instagram 3 июля, звезда «Облачного атласа» Холли Берри заявила, что хочет сыграть в проекте о трансперсоне — женщине, которая совершает переход к мужчине. «Я хочу испытать этот мир, — сказала Берри. — Я хочу понять этот мир». В сети слова Берри, которая активно поддерживает права ЛГБТ+, встретили негативно, и в итоге она отказалась от роли.

Людей в первую очередь не устроило, что цисгендерная женщина намерена взяться за роль, предназначенную для трансперсоны. В Twitter к Берри обратилась Саманта Федер, режиссер документального фильма «Разоблачение», рассказывающего о трансактерах в Голливуде.

«Люди часто не знают, чего они не знают, — написала Федер. — И это нормально. Холли Берри, пожалуйста, прежде чем изображать на экране трансперсону, попробуйте посмотреть „Разоблачение“».

Мысль Федер поддержала и актриса Джеми Клейтон, звезда сериала «Восьмое чувство». «Пожалуйста, сражайтесь за нас, а не против нас», — написала она.

6 июля Берри выпустила в Twitter заявление, в котором извинилась перед транссообществом.

«В выходные я поговорила о моем желании сыграть трансмужчину и хотела бы извиниться за свои слова, — написала Берри. — Как цисгендерная женщина, я теперь понимаю, что не должна была рассматриваться на эту роль, и у представителей транссообщества, бесспорно, должна быть возможность самим рассказать свои истории».

«Я благодарна за помощь и крайне важное обсуждение, которое состоялось в последние дни, — продолжает актриса. — Я продолжу прислушиваться, исследовать вопрос и учиться на своей ошибке. Клянусь быть союзником и использовать свой голос, чтобы продвигать лучшую репрезентацию на экране — как за камерой, так и перед ней».

Летом 2018-го похожая история случилась со Скарлетт Йоханссон, которая согласилась на роль реальной трансперсоны Данте Текса Гилла. Решение актрисы подвергли острой критике, и она отказалась от участия в проекте. В результате картина так и не состоялась.

Источник: Variety