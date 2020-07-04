Брэд Питт сыграет в боевике про наемных убийц. Его снимет режиссер «Дэдпула 2» и «Джона Уика»

Брэд Питт исполнит главную роль в боевике Bullet Train («Скоростной поезд»), основанном на манге «Mariabeetle» Котару Исаки. Картину поставит Дэвид Литч, режиссер «Дэдпула 2», «Джона Уика» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».

В центре истории — пятеро наемных убийц. Они встречаются в скоростном поезде, который движется из Токио в Мориоку с несколькими остановками, и вскоре между героями начинается конфликт. По данным THR, Питт сыграет американского киллера по имени Ледибаг.

Проект курирует студия Sony Pictures. Ранее его описывали как смесь «Скорости» с Киану Ривзом и «Воздушного маршала» с Лиамом Нисоном. Одним из продюсеров выступает режиссер «Тренировочного дня» Антуан Фукуа.

Сценарий Bullet Train» напишет Зак Олкевич, сопродюсер хоррора «И гаснет свет...». Его сценарным дебютом станет другой фильм ужасов — «Улица страха».

Съемки боевика планируются в этом году. Дата премьеры пока не объявлена.