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Находка дня: Миниатюрная версия кухни Моники из сериала «Друзья»

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Демиен Уэбб создает детализированные миниатюры. Он делает самые разные объекты — от предметов мебели до домов. Один из самых примечательных проектов Уэбба — миниатюрная копия кухни Моники Геллер из сериала «Друзья».

Уэбб показал не только финальную версию кухни, но и сам процесс создания объекта — стен, холодильника, стульев. Каждую деталь знаменитой декорации художник создал вручную с использованием переработанного из макулатуры материала.

С другими работами Уэбба можно познакомиться в Instagram.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Источник: BoredPanda

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