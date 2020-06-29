Студент сделал видео со «Звездными войнами» и Человеком-пауком. Его оценил бывший глава Disney

20-летний студент Университета Джорджии Джулиан Басс, учащийся на театральном, выпустил короткое видео, в котором совместил три свои любимые франшизы. В 20-секундном ролике он разрезает экран световым мечом из «Звездных войн», превращается в героя мультсериала «Бен 10» и появляется в образе Человека-паука/Майлза Моралеса.

«Было бы очень приятно, если бы вы ретвитнули это видео, чтобы позвонили из Disney».

Видео быстро набрало популярность и уже насчитывает 568 тысяч ретвитов и 1,3 миллиона лайков. Ролик Басса не остался незамеченным и Бобом Айгером, бывшим главой Disney, который сейчас занимает пост председателя совета директоров.

«Мир узнает твое имя!»

Работу Басса среди прочих также оценили режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн и постановщик оскароносной короткометражки «Любовь к волосам» Мэттью Черри.

«Обалдеть. Очень круто».