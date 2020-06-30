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Джоссу Уидону не нравилась «Лига справедливости» Снайдера. Об этом рассказал Кевин Смит

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Во время записи подкаста FatMan Beyond Кевин Смит рассказал, что на съемках «Лиги справедливости» Джосс Уидон постоянно ругал версию фильма от Зака Снайдера. Смит вспомнил об этом в свете истории с Рэем Фишером, исполнителем роли Киборга, который назвал поведение Уидона на площадке непрофессиональным.

«Помните, я был на съемках „Скайуокер. Восход“, и там были парни, которые работали над „Ханом Соло“ и „Лигой справедливости“? — говорит Смит. — Один из них рассказал, что Джосс на площадке регулярно критиковал версию Зака. Опять-таки мне об этом рассказал парень, который работал над обеими версиями. Но он говорит, что Джосс постоянно принижал и негативно высказывался о версии Зака, которую он видел».

«Он сказал, что на площадке было довольно некомфортно, потому что люди, которым не нравилась та версия фильма, сами же и помогли ее сделать, — продолжает Смит. — Думаю, это и есть то самое непрофессиональное поведение. Типа нельзя себя так вести, особенно если ты пришел помочь, пока режиссер переживает тяжелые времена. Но это все слухи».

1 июля Фишер заявил в Twitter, что поведение Уидона на съемках «Лиги справедливости» было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он не раскрыл подробности и лишь отметил, что подобное отношение к актерам и съемочной группе поддерживали Джефф Джонс и продюсер Джон Берг. Последний впоследствии опроверг заявление Фишера.

Уидон занял пост режиссера «Лиги справедливости» в мае 2017-го, после того как Снайдер был вынужден оставить работу над картиной в связи с личной трагедией. Постановщик «Мстителей» помог закончить ленту, но право финального монтажа все равно осталось за студией, которая требовала определенного тона и хронометража. Впоследствии Снайдер заявил, что студия и продюсеры испугались негативной критики «Бэтмен против Супермена» и не дали ему закончить начатую историю.

Сейчас Снайдер работает над режиссерской версией «Лиги справедливости», в которой, предположительно, роль Киборга будет значительно расширена. Новая версия блокбастера выйдет на стрим-сервисе HBO Max в 2021 году.

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