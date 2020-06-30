Джоссу Уидону не нравилась «Лига справедливости» Снайдера. Об этом рассказал Кевин Смит

Во время записи подкаста FatMan Beyond Кевин Смит рассказал, что на съемках «Лиги справедливости» Джосс Уидон постоянно ругал версию фильма от Зака Снайдера. Смит вспомнил об этом в свете истории с Рэем Фишером, исполнителем роли Киборга, который назвал поведение Уидона на площадке непрофессиональным.

«Помните, я был на съемках „Скайуокер. Восход“, и там были парни, которые работали над „Ханом Соло“ и „Лигой справедливости“? — говорит Смит. — Один из них рассказал, что Джосс на площадке регулярно критиковал версию Зака. Опять-таки мне об этом рассказал парень, который работал над обеими версиями. Но он говорит, что Джосс постоянно принижал и негативно высказывался о версии Зака, которую он видел».

«Он сказал, что на площадке было довольно некомфортно, потому что люди, которым не нравилась та версия фильма, сами же и помогли ее сделать, — продолжает Смит. — Думаю, это и есть то самое непрофессиональное поведение. Типа нельзя себя так вести, особенно если ты пришел помочь, пока режиссер переживает тяжелые времена. Но это все слухи».

1 июля Фишер заявил в Twitter, что поведение Уидона на съемках «Лиги справедливости» было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он не раскрыл подробности и лишь отметил, что подобное отношение к актерам и съемочной группе поддерживали Джефф Джонс и продюсер Джон Берг. Последний впоследствии опроверг заявление Фишера.

Уидон занял пост режиссера «Лиги справедливости» в мае 2017-го, после того как Снайдер был вынужден оставить работу над картиной в связи с личной трагедией. Постановщик «Мстителей» помог закончить ленту, но право финального монтажа все равно осталось за студией, которая требовала определенного тона и хронометража. Впоследствии Снайдер заявил, что студия и продюсеры испугались негативной критики «Бэтмен против Супермена» и не дали ему закончить начатую историю.



Сейчас Снайдер работает над режиссерской версией «Лиги справедливости», в которой, предположительно, роль Киборга будет значительно расширена. Новая версия блокбастера выйдет на стрим-сервисе HBO Max в 2021 году.