КиноПоиск

Памяти Эннио Морриконе: 10 саундтреков классика, которые стоит послушать

Обсудить0

6 июля в Риме скончался культовый композитор Эннио Морриконе. За свою карьеру он написал музыку для более 400 фильмов и сериалов, среди которых «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе» и «Легенда о пианисте».

Несмотря на то, что у многих его творчество ассоциируется с фильмами Серджио Леоне и Квентина Тарантино (за саундтрек «Омерзительной восьмерки» он получил второй «Оскар»), музыка Морриконе также звучала в картинах Жоржа Лотнера («Профессионал»), Джона Карпентера («Нечто») и других классиков. Кроме того, он сотрудничал с музыкантами, в том числе с дуэтом Pet Shop Boys и Стингом.

Мы вспомнили 10 композиций Морриконе — самые известные и те, о которых часто забывают на фоне хитов мэтра.

«The Good, The Bad and The Ugly» — «Хороший, плохой, злой»

Заглавная тема культового вестерна отражает музыкальные портреты героев. За образ Стрелка отвечает сопрано-флейта, за образ Сентенцы — окарина (свистковая флейта), а мужской вокал, напоминающий вой койота, отсылает к бандиту Туко.

«Chi Mai» — «Профессионал»

Композиция «Chi Mai» была написана Морриконе в 1971 году, за 10 лет до выхода «Профессионала». Она также звучала в сериале «Замок англичанина» и фильме «Маддалена».

«Humanity» — «Нечто»

Джон Карпентер часто писал музыку для своих фильмов самостоятельно, но «Нечто» стало исключением. Режиссер встретился с Морриконе в Риме и показал ему черновую версию картины, а в качестве референса назвал саундтрек «Побега из Нью-Йорка». Композитор подготовил несколько вариантов, но в фильм вошла малая часть его работы. Позднее Карпентер признался, что музыка Морриконе играла на его свадьбе: поэтому он решил отдать дань уважения композитору и обратился именно к нему.

«L'Ultima Diligenza di Red» — «Омерзительная восьмерка»

Стилистически саундтреки «Омерзительной восьмерки» и «Нечто» похожи, и это не случайность. Морриконе передал Квентину Тарантино свои старые композиции, которые не вошли в хоррор Джона Карпентера.

«The Untouchables (End Title)» — «Неприкасаемые»

Музыка Морриконе звучит в трех фильмах Брайана де Пальмы, но над гангстерской драмой «Неприкасаемые», вышедшей в 1987 году, они работали вместе впервые. В середине 1980-х Морриконе стал реже писать для кино и чаще давать живые концерты, но исключение в лице картины де Пальмы принесло ему третью номинацию на «Оскар».

«Once Upon a Time in the West» — «Однажды на Диком Западе»

Как и в случае с «Хорошим, плохим, злым», музыка в «Однажды на Диком Западе» отсылает к каждому из ключевых героев. Например, тема героини Клаудии Кардинале сопровождается вокалом итальянской певицы Эдды Дель'Орсо. Морриконе записал саундтрек еще до съемок фильма, и режиссер Серджио Леоне включал его прямо на площадке, чтобы актерам было проще погружаться в роли.

«Nuovo cinema paradiso» — «Новый кинотеатр „Парадизо“»

Наиболее известные работы Морриконе звучат в вестернах Серджио Леоне, но самое яркое исключение — «Новый кинотеатр „Парадизо“» Джузеппе Торнаторе. Как и сам фильм, саундтрек проникнут теплом и любовью к кино — чего только стоят «Title Theme» и «Love Theme».

«Deborah's Theme» — «Однажды в Америке»

Поскольку работа над криминальным эпосом Серджио Леоне затянулась, Морриконе успел написать саундтрек еще до окончания съемок. Поэтому режиссер придерживался уже знакомого метода и включал композиции прямо на площадке. Одна из них, «Deborah's Theme», была написана Морриконе для другого фильма еще в 1970-е. Поначалу Леоне не хотел включать ее в фильм, решив, что она напоминает музыку «Однажды на Диком Западе», но в итоге передумал.

«Playing Love» — «Легенда о пианисте»

Саундтрек «Легенды о пианисте» принес Морриконе второй «Золотой глобус» в его карьере. Когда вышла лента Торнаторе, композитор уже написал свои самые известные работы, но даже здесь он выступил по-своему уникально, совместив пронзительные фортепианные линии и проникнутые грустью струнные партии.

«Malena» — «Малена»

Через два года после «Легенды о пианисте» вышла «Малена», еще один фильм Торнаторе с саундтреком Морриконе. Здесь его музыка сопровождает героиню Моники Беллуччи, женщину ослепительной красоты и наваждение мужчин. За «Малену» Морриконе получил пятую номинацию на «Оскар» — последнюю перед долгожданной статуэткой, присужденной классику за выдающиеся заслуги в кино.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Умер Эннио Морриконе, композитор «Однажды в Америке» и «Хорошего, плохого, злого»

Умер Эннио Морриконе, композитор «Однажды в Америке» и «Хорошего, плохого, злого»

Сегодня, 09:55
На Яндекс.Музыке появился персональный КиноПлейлист с саундтреками

На Яндекс.Музыке появился персональный КиноПлейлист с саундтреками

25 июня3
Слушаем саундтреки из популярных сериалов — от «Ведьмака» до Зои Кравиц

Слушаем саундтреки из популярных сериалов — от «Ведьмака» до Зои Кравиц

13 марта3
Хильдур Гуднадоуттир выступит в России. Что послушать у композитора «Джокера» и «Чернобыля»?

Хильдур Гуднадоуттир выступит в России. Что послушать у композитора «Джокера» и «Чернобыля»?

20 февраля8

Главное сегодня

Памяти Эннио Морриконе: 10 саундтреков классика, которые стоит послушать

2 часа назад6
Памяти Эннио Морриконе: 10 саундтреков классика, которые стоит послушать
Джоссу Уидону не нравилась «Лига справедливости» Снайдера. Об этом рассказал Кевин Смит

Джоссу Уидону не нравилась «Лига справедливости» Снайдера. Об этом рассказал Кевин Смит

Сегодня, 16:388
Находка дня: Миниатюрная версия кухни Моники из сериала «Друзья»
Бюро находок

Находка дня: Миниатюрная версия кухни Моники из сериала «Друзья»

Сегодня, 16:361
Студент сделал видео со «Звездными войнами» и Человеком-пауком. Его оценил бывший глава Disney

Студент сделал видео со «Звездными войнами» и Человеком-пауком. Его оценил бывший глава Disney

Сегодня, 15:592
Фильм недели: «Кровь машин» — дикая фантастика в стиле 80-х

Фильм недели: «Кровь машин» — дикая фантастика в стиле 80-х

4 июля27
Находка дня: Персонажи мультфильмов Disney и Pixar в образах супергероев Marvel
Бюро находок

Находка дня: Персонажи мультфильмов Disney и Pixar в образах супергероев Marvel

Сегодня, 12:104
Видео со съемок «Мстители: Финал»: Репетиция трюка с Капитаном Америка

Видео со съемок «Мстители: Финал»: Репетиция трюка с Капитаном Америка

Сегодня, 10:464
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт