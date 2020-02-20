Памяти Эннио Морриконе: 10 саундтреков классика, которые стоит послушать

6 июля в Риме скончался культовый композитор Эннио Морриконе. За свою карьеру он написал музыку для более 400 фильмов и сериалов, среди которых «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе» и «Легенда о пианисте».

Несмотря на то, что у многих его творчество ассоциируется с фильмами Серджио Леоне и Квентина Тарантино (за саундтрек «Омерзительной восьмерки» он получил второй «Оскар»), музыка Морриконе также звучала в картинах Жоржа Лотнера («Профессионал»), Джона Карпентера («Нечто») и других классиков. Кроме того, он сотрудничал с музыкантами, в том числе с дуэтом Pet Shop Boys и Стингом.

Мы вспомнили 10 композиций Морриконе — самые известные и те, о которых часто забывают на фоне хитов мэтра.

«The Good, The Bad and The Ugly» — «Хороший, плохой, злой»

Заглавная тема культового вестерна отражает музыкальные портреты героев. За образ Стрелка отвечает сопрано-флейта, за образ Сентенцы — окарина (свистковая флейта), а мужской вокал, напоминающий вой койота, отсылает к бандиту Туко.

«Chi Mai» — «Профессионал»

Композиция «Chi Mai» была написана Морриконе в 1971 году, за 10 лет до выхода «Профессионала». Она также звучала в сериале «Замок англичанина» и фильме «Маддалена».

«Humanity» — «Нечто»

Джон Карпентер часто писал музыку для своих фильмов самостоятельно, но «Нечто» стало исключением. Режиссер встретился с Морриконе в Риме и показал ему черновую версию картины, а в качестве референса назвал саундтрек «Побега из Нью-Йорка». Композитор подготовил несколько вариантов, но в фильм вошла малая часть его работы. Позднее Карпентер признался, что музыка Морриконе играла на его свадьбе: поэтому он решил отдать дань уважения композитору и обратился именно к нему.

«L'Ultima Diligenza di Red» — «Омерзительная восьмерка»

Стилистически саундтреки «Омерзительной восьмерки» и «Нечто» похожи, и это не случайность. Морриконе передал Квентину Тарантино свои старые композиции, которые не вошли в хоррор Джона Карпентера.

«The Untouchables (End Title)» — «Неприкасаемые»

Музыка Морриконе звучит в трех фильмах Брайана де Пальмы, но над гангстерской драмой «Неприкасаемые», вышедшей в 1987 году, они работали вместе впервые. В середине 1980-х Морриконе стал реже писать для кино и чаще давать живые концерты, но исключение в лице картины де Пальмы принесло ему третью номинацию на «Оскар».

«Once Upon a Time in the West» — «Однажды на Диком Западе»

Как и в случае с «Хорошим, плохим, злым», музыка в «Однажды на Диком Западе» отсылает к каждому из ключевых героев. Например, тема героини Клаудии Кардинале сопровождается вокалом итальянской певицы Эдды Дель'Орсо. Морриконе записал саундтрек еще до съемок фильма, и режиссер Серджио Леоне включал его прямо на площадке, чтобы актерам было проще погружаться в роли.

«Nuovo cinema paradiso» — «Новый кинотеатр „Парадизо“»

Наиболее известные работы Морриконе звучат в вестернах Серджио Леоне, но самое яркое исключение — «Новый кинотеатр „Парадизо“» Джузеппе Торнаторе. Как и сам фильм, саундтрек проникнут теплом и любовью к кино — чего только стоят «Title Theme» и «Love Theme».

«Deborah's Theme» — «Однажды в Америке»

Поскольку работа над криминальным эпосом Серджио Леоне затянулась, Морриконе успел написать саундтрек еще до окончания съемок. Поэтому режиссер придерживался уже знакомого метода и включал композиции прямо на площадке. Одна из них, «Deborah's Theme», была написана Морриконе для другого фильма еще в 1970-е. Поначалу Леоне не хотел включать ее в фильм, решив, что она напоминает музыку «Однажды на Диком Западе», но в итоге передумал.

«Playing Love» — «Легенда о пианисте»

Саундтрек «Легенды о пианисте» принес Морриконе второй «Золотой глобус» в его карьере. Когда вышла лента Торнаторе, композитор уже написал свои самые известные работы, но даже здесь он выступил по-своему уникально, совместив пронзительные фортепианные линии и проникнутые грустью струнные партии.

«Malena» — «Малена»

Через два года после «Легенды о пианисте» вышла «Малена», еще один фильм Торнаторе с саундтреком Морриконе. Здесь его музыка сопровождает героиню Моники Беллуччи, женщину ослепительной красоты и наваждение мужчин. За «Малену» Морриконе получил пятую номинацию на «Оскар» — последнюю перед долгожданной статуэткой, присужденной классику за выдающиеся заслуги в кино.