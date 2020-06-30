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Находка дня: Персонажи мультфильмов Disney и Pixar в образах супергероев Marvel

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Французский иллюстратор Самуэль Шеве представил, как бы герои мультфильмов Disney и Pixar выглядели в образах супергероев Marvel. Так, из Анны он сделал Черную Вдову, Мэри Джейн и Гамору, из Кристофа получились отличные Капитан Америка, Звездный Лорд и Тор, а герои «Ральфа» стали Тони Старком и его дочкой, Морган.

Анна («Холодное сердце») / Мэри Джейн

Анна («Холодное сердце») / Черная Вдова («Первый мститель: Другая война»)

Анна («Холодное сердце») / Гамора («Стражи Галактики»)

Кристоф («Холодное сердце») / Капитан Америка («Первый мститель»)

Кристоф («Холодное сердце») / Капитан Америка («Мстители: Война бесконечности»)

Кристоф («Холодное сердце») / Звездный Лорд («Стражи Галактики»)

Кристоф («Холодное сердце») / Тор («Мстители: Война бесконечности»)

Эльза («Холодное сердце») / Алая Ведьма («Первый мститель: Противостояние»)

Эльза («Холодное сердце») / Капитан Марвел («Капитан Марвел»)

Эльза («Холодное сердце») / Хела («Тор: Рагнарёк»)

Флинн Райдер («Рапунцель») / Тони Старк («Железный человек»)

Флинн Райдер («Рапунцель») / Локи («Мстители»)

Ральф («Ральф») / Хэппи Хоган («Железный человек»)

Ванилопа («Ральф») / Морган Старк («Мстители: Финал»)

С остальными работами художника можно ознакомиться в Instagram.

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