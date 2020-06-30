Находка дня: Персонажи мультфильмов Disney и Pixar в образах супергероев Marvel

Французский иллюстратор Самуэль Шеве представил, как бы герои мультфильмов Disney и Pixar выглядели в образах супергероев Marvel. Так, из Анны он сделал Черную Вдову, Мэри Джейн и Гамору, из Кристофа получились отличные Капитан Америка, Звездный Лорд и Тор, а герои «Ральфа» стали Тони Старком и его дочкой, Морган.

Анна («Холодное сердце») / Мэри Джейн

Флинн Райдер ( «Рапунцель» ) / Локи ( «Мстители» )

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