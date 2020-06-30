Находка дня: Персонажи мультфильмов Disney и Pixar в образах супергероев Marvel

Французский иллюстратор Самуэль Шеве представил, как бы герои мультфильмов Disney и Pixar выглядели в образах супергероев Marvel. Так, из Анны он сделал Черную Вдову, Мэри Джейн и Гамору, из Кристофа получились отличные Капитан Америка, Звездный Лорд и Тор, а герои «Ральфа» стали Тони Старком и его дочкой, Морган.
Анна («Холодное сердце») / Мэри Джейн
Анна («Холодное сердце») / Черная Вдова («Первый мститель: Другая война»)
Анна («Холодное сердце») / Гамора («Стражи Галактики»)
Кристоф («Холодное сердце») / Капитан Америка («Первый мститель»)
Кристоф («Холодное сердце») / Капитан Америка («Мстители: Война бесконечности»)
Кристоф («Холодное сердце») / Звездный Лорд («Стражи Галактики»)
Кристоф («Холодное сердце») / Тор («Мстители: Война бесконечности»)
Эльза («Холодное сердце») / Алая Ведьма («Первый мститель: Противостояние»)
Эльза («Холодное сердце») / Капитан Марвел («Капитан Марвел»)
Эльза («Холодное сердце») / Хела («Тор: Рагнарёк»)
Флинн Райдер («Рапунцель») / Тони Старк («Железный человек»)
Флинн Райдер («Рапунцель») / Локи («Мстители»)
Ральф («Ральф») / Хэппи Хоган («Железный человек»)
Ванилопа («Ральф») / Морган Старк («Мстители: Финал»)
С остальными работами художника можно ознакомиться в Instagram.
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