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Умер Эннио Морриконе, композитор «Однажды в Америке» и «Хорошего, плохого, злого»

В возрасте 91 года скончался композитор Эннио Морриконе, автор музыки к фильмам «Хороший, плохой, злой» и «Однажды в Америке». Об этом сообщает газета Corriere della Sera. Двукратный лауреат премии «Оскар», Морриконе скончался в ночь на понедельник в одной из римских клиник в результате осложнений после перелома ноги.

Как сообщил Джорджо Ассумма, адвокат и друг семьи Морриконе, перед смертью итальянский композитор написал некролог о самом себе. В нем он попрощался с родными и близкими и вновь признался в любви к своей жене, Марии.

«Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью», — цитирует Морриконе издание РИА «Новости».

Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. В 12 лет поступил в консерваторию Святой Чечилии в Риме, где получил три диплома — по классу трубы, инструментовки и композиции. 16-летний Морриконе занял место второй трубы в ансамбле Альберто Фламини, в котором прежде играл его отец.

В 1960 году Морриконе начал аранжировать музыку для телешоу, а через год, когда ему было 33 года, занялся музыкой к фильмам. Он выступил композитором нескольких картин, однако широкую известность ему принесла работа над спагетти-вестернами, в первую очередь над картинами режиссера Серджио Леоне, бывшего одноклассника композитора. Среди них — «За пригоршню долларов», «Однажды на Диком Западе».

Впоследствии Морриконе работал с крупнейшими итальянскими постановщиками — Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Дарио Ардженто. После успеха в Европе его пригласили для работы в голливудском кинематографе. В Штатах Морриконе написал музыку для фильмов таких известных режиссеров, как Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан де Пальма, Майк Николс, Джон Карпентер, Барри Левинсон, Терренс Малик.

Как кинокомпозитор Морриконе шесть раз номинировался на »Оскар», а в 2007 году получил премию за выдающийся вклад в кинематограф. В 2016-м он выиграл свой второй «Оскар» за музыку к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино.

Источник: Corriere della Sera

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