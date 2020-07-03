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Видео со съемок «Мстители: Финал»: Репетиция трюка с Капитаном Америка

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Постановщик трюков и режиссер боевика «Тайлер Рейк» Сэм Харгрейв опубликовал в Instagram видео со съемочной площадки блокбастера «Мстители: Финал». Он показал, как на съемках картины его брат, дублер Криса Эванса Дэниэл Харгрейв, объясняет актеру, как будет работать трюк во время финальной схватки с Таносом.

«Двоится в глазах. Дэниэл Харгрейв объясняет сцену Крису Эвансу на площадке „Мстители: Финал“, — написал Харгрейв. — Спасибо всем каскадерам, актерскому составу и съемочной группе, благодаря которым эти фильмы смогли появиться на свет».

Ранее Харгрейв опубликовал видео со съемок битвы Капитана Америка и Черной Пантеры с армией Таноса в «Войне бесконечности».

Заключительная часть «саги бесконечности» киновселенной Marvel, «Финал», стала самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции) и самым прибыльным фильмом 2019 года. Общие сборы картины составили 2,79 млрд долларов. Блокбастер также стал невероятно успешным в России, заняв второе место в списке самых кассовых проектов отечественного проката.

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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