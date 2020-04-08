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Илья Найшуллер отказался снимать боевик «Тайлер Рейк» с Крисом Хемсвортом

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Режиссер «Хардкора» Илья Найшуллер рассказал, что ему предлагали снять боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Кемсвортом. Переговоры с братьями Руссо, продюсерами фильма, дошли до подписания контракта, но в итоге Найшуллер выбрал другой проект. 

«Был готов контракт, гонорар в миллион долларов. И я, лежа в больнице после "Хардкора", отказался, чтобы делать свое. В итоге я все равно пошел снимать студийное кино как приглашенный режиссер, а они сняли фильм один в один, как было в сценарии. Я помню, что я предлагал абсолютно другое. Взять корень, саму операцию, но были у меня интересные предложения», — рассказывает Найшуллер.

Его задумка подразумевала другое время действия: «Мой питч заключался в том, что это должно было быть 15 лет в будущем. Изначально у них это была Южная Америка, не Индия. В Индии снимали, потому что явно выгоднее. И интереснее колорит, свежее для наших глаз. У меня было ближайшее будущее, техногенные добавки, и был, как мне кажется, более эмоциональный финал на мосту».

На одной из встреч Найшуллер показал Руссо три рисунка, где изобразил, как должны выглядеть некоторые сцены.

«Я, наверное, не спал сутки, в панике готовился. Я им все за завтраком рассказал, и спустя какое-то время пришел этот контракт, — вспоминает режиссер. — И я раньше очень парился, что отказался, что из-за этого я сижу и снимаю клипы. Но в какой-то момент я понял, что должен быть счастливым человеком. Ты делаешь то, что у тебя хорошо получается, ты учишься, тебе за это платят. При этом ты готовишь следующий проект спокойно, и твой следующий проект будет или твоим, или чем-то не менее интересным».

В итоге «Тайлера Рейка» снял Сэм Харгрейв, постановщик трюков в фильмах Marvel. Главный герой ленты — одинокий наемник, который берется за новое задание — вызволить из рук похитителей сына осужденного наркобарона.

Сейчас Найшуллер занят экшен-триллером «Никто» по сценарию Дерека Колстада («Джон Уик») — он выйдет в феврале 2021 года. По его словам, постпродакшен картины закончится через три недели. Режиссер пообещал, что в фильме будет качественный экшен и много сцен насилия, а также раскрыл возрастной рейтинг — R (18+). Кроме того, за трюки в «Никто» отвечает компания 87Eleven, основанная каскадерами Чадом Стахелски и Дэвидом Литчем

Найшуллер также похвалил Боба Оденкерка. Для своей роли актер усердно тренировался и заметно похудел, а на съемках отлично проявил себя в экшен-сценах. В «Никто» он играет заурядного мужчину, который спасает женщину от бандитов, после чего ему начинает мстить брат одного из них.  

В числе будущих проектов режиссера — экранизация шпионского романа «Покидая Берлин». Найшуллер описывает его как романтический экшен-триллер:

«49 год, немецкий еврей сбежал прямо перед началом холокоста в Америку. Там оказалось, что местные подумали, что он слишком красный, коммунистического характера, и выслали его обратно уже после войны. И он возвращается литературным таким героем, автором, в Восточную Германию, где все не так просто, как он думает. Там и русские, и МГБ — то, что было перед КГБ, — и начинаются его приключения с МГБ, ЦРУ, секретной полицией и любовью всей его жизни».

Источник: «Канобу», TJ

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