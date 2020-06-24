Трейлер «Американского огурчика»: Два Сета Рогена в одной комедии

Стриминг HBO Max выпустил трейлер комедии «Американский огурчик», в которой Сет Роген играет сразу двух персонажей — рабочего из начала XX века и его правнука.

Главный герой фильма — иммигрант из Восточной Европы Гершель Гринбаум, который в 1920 году приезжает в Америку в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Однажды, работая на заводе, он падает в чан с солеными огурцами и проводит в нем следующие 100 лет. Очнувшись в Бруклине, Гринбаум обнаруживает, что совсем не постарел. Он ищет свою семью и узнает, что единственный из его живых родственников — его правнук-программист.

«Американский огурчик» снят по рассказу Саймона Рича, создателя сериалов «Чудотворцы» и «Мужчина ищет женщину». Он же написал адаптированный сценарий.

Режиссером фильма выступит Брэндон Трост. Он работал оператором на других лентах с Рогеном, включая «Рождество» и «Соседи. На тропе войны».

«Американский огурчик» выйдет на HBO Max 6 августа.

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