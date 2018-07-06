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Исследование: Фанаты фильмов о конце света лучше справляются с пандемией коронавируса

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Согласно исследованию психологов, фанатам кино об апокалипсисе, где миру по тем или иным причинам приходит конец, гораздо проще пережить пандемию коронавируса. Ученые считают, что зрители подобных фильмов лучше подготовлены к ситуации и легче переносят стресс, связанный с таким кризисом.

«Хороший фильм затягивает зрителя, заставляет посмотреть на происходящее с точки зрения персонажа, и вы невольно отрабатываете в голове сценарии, — говорит психолог Колтан Скривнер. — Мы думаем, люди учатся косвенно. По сути, за вычетом нехватки туалетной бумаги они фактически уже знают, что надо покупать».

Исследователи опросили 310 добровольцев об их предпочтениях в кино. После этого они выяснили, как люди чувствовали себя в начале пандемии, насколько сильную испытывали тревожность, депрессию, раздражительность, страдали ли от бессонницы.

Так, выяснилось, что фанаты хорроров меньше переживают из-за кризиса по сравнению с другими опрошенными. Но самым подготовленными как в психологическом, так и в практическом смысле оказались поклонники фильмов о конце света.

В качестве примеров того, как кино может подготовить зрителя, Скривнер вспомнил триллер «Оно приходит ночью» и фильм Стивена Содерберга «Заражение», который стал неожиданным хитом во время пандемии коронавируса. Просто картины о массовом распространении вируса, уверен психолог, помогают людям лучше собраться при настоящей эпидемии.

«Вы сотни раз видели похожую ситуацию в кино, так что она практически не застает вас врасплох», — отметил Скривнер.

Матиас Клэйзен, соавтор исследования, отметил, что фильмы помогают нам подготовиться к страшным ситуациям точно так же, как воображение позволяет отрепетировать разговор во время свидания или спора.

«Наша способность в воображении населить несуществующие миры, как созданные нами, так и представленные в кино и книгах, — дар естественного отбора, — считает Клэйзен. — Кусочек биологической машины, которая эволюционировала, потому что дала нашим предкам преимущество в борьбе за выживание».

«Если вы смотрели много так называемых фильмов о подготовке к концу света, то вы косвенно пережили масштабные общественные изменения, комендантский час, сталкивались с людьми, которые во время катастрофы действовали как в интересах общества, так и в собственных, — продолжает он. — По сравнению с теми, кто никогда не имитировал конец света, вы будете лучше подготовлены, потому что у вас будет косвенный опыт».

Сейчас исследование находится на рассмотрении журнала «Социальная психология и наука личности».

Источник: The Guardian

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