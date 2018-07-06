Исследование: Фанаты фильмов о конце света лучше справляются с пандемией коронавируса

Согласно исследованию психологов, фанатам кино об апокалипсисе, где миру по тем или иным причинам приходит конец, гораздо проще пережить пандемию коронавируса. Ученые считают, что зрители подобных фильмов лучше подготовлены к ситуации и легче переносят стресс, связанный с таким кризисом.

«Хороший фильм затягивает зрителя, заставляет посмотреть на происходящее с точки зрения персонажа, и вы невольно отрабатываете в голове сценарии, — говорит психолог Колтан Скривнер. — Мы думаем, люди учатся косвенно. По сути, за вычетом нехватки туалетной бумаги они фактически уже знают, что надо покупать».

Исследователи опросили 310 добровольцев об их предпочтениях в кино. После этого они выяснили, как люди чувствовали себя в начале пандемии, насколько сильную испытывали тревожность, депрессию, раздражительность, страдали ли от бессонницы.

Так, выяснилось, что фанаты хорроров меньше переживают из-за кризиса по сравнению с другими опрошенными. Но самым подготовленными как в психологическом, так и в практическом смысле оказались поклонники фильмов о конце света.

В качестве примеров того, как кино может подготовить зрителя, Скривнер вспомнил триллер «Оно приходит ночью» и фильм Стивена Содерберга «Заражение», который стал неожиданным хитом во время пандемии коронавируса. Просто картины о массовом распространении вируса, уверен психолог, помогают людям лучше собраться при настоящей эпидемии.

«Вы сотни раз видели похожую ситуацию в кино, так что она практически не застает вас врасплох», — отметил Скривнер.

Матиас Клэйзен, соавтор исследования, отметил, что фильмы помогают нам подготовиться к страшным ситуациям точно так же, как воображение позволяет отрепетировать разговор во время свидания или спора.

«Наша способность в воображении населить несуществующие миры, как созданные нами, так и представленные в кино и книгах, — дар естественного отбора, — считает Клэйзен. — Кусочек биологической машины, которая эволюционировала, потому что дала нашим предкам преимущество в борьбе за выживание».

«Если вы смотрели много так называемых фильмов о подготовке к концу света, то вы косвенно пережили масштабные общественные изменения, комендантский час, сталкивались с людьми, которые во время катастрофы действовали как в интересах общества, так и в собственных, — продолжает он. — По сравнению с теми, кто никогда не имитировал конец света, вы будете лучше подготовлены, потому что у вас будет косвенный опыт».

Сейчас исследование находится на рассмотрении журнала «Социальная психология и наука личности».

Источник: The Guardian