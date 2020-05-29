7 лучших трейлеров недели: «Бессмертная гвардия», «Амулет» и «Сделано в Италии»

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«Амулет»

Режиссерский дебют в полнометражном кино актрисы Ромолы Гарай. Неприкаянный мужчина — бывший военный с посттравматическим синдромом, которому некуда податься — получает предложение пожить в отдаленном особняке в компании молодой женщины и ее смертельно больной матери. Герой помогает с ремонтом дома, постепенно влюбляется в молодую хозяйку, и ему все больше кажется, что тут творится что-то зловещее. Он теряет ощущение реальности, да и само действие будто происходит в каком-то безвременье. Любопытно, что в хоррорах в подобных ситуациях обычно оказываются женщины, а если мужчины, то они при этом обязательно ремонтируют дома («Проклятый дом», «Проклятый дом 2»).

«Бессмертная гвардия»

Постановщица сериала «Плащ и Кинжал» Джина Принс-Байтвуд пробует себя в полнометражном экшене. В качестве главной звезды — Шарлиз Терон, которая наперевес с топором ведет за собой отряд бессмертных воинов. Они тысячи лет сражались в разных человеческих войнах, но теперь предпочитают лишний раз не заявлять о себе. Все меняется с появлением новой бессмертной и тайной организации, которая намерена захватить неубиваемых воинов для опытов.

«Выбивая долги»

Дэвид Эйр возвращается к любимой теме криминального мира Лос-Анджелеса. В центре сюжета — Дэвид и Крипер, два коллектора, выбивающие черный нал из должников для крупного гангстера по кличке Колдун. Однажды в Лос-Анджелес возвращаются старые враги Колдуна, и на улицах города начинается война двух банд, которая может обернуться кровавой бойней. На фоне происходящего Дэвид понимает, что должен сделать все, чтобы защитить свою семью.

«Дыши: В тени», первый сезон

Помимо стриминг-сервиса Netflix, за индийский рынок плотно взялся и Amazon. С предыдущим большим хитом режиссера и сценариста Маянка Шармы новый сериал связан лишь названием и темой: родители всеми возможными способами пытаются спасти своих детей. Это история о психиатре, который сталкивается с нелегким выбором. Неизвестный, несколько месяцев назад похитивший его маленькую дочь, требует не денежный выкуп, а смерти нескольких известных людей, в том числе общественных активистов.

«Проклятая», первый сезон

Новое прочтение мифа о короле Артуре и мече Экскалибуре. Сериал рассказывает о далеком прошлом, когда легендарный клинок еще не оказался в камне, чтобы быть вытащенным будущим правителем Англии. Главная героиня — девушка Нимуэ, которой суждено стать Владычицей озера. Спасаясь от Красных паладинов, поклявшихся уничтожить всю магию, она становится новой носительницей Экскалибура.

«Сделано в Италии»

Лиам Нисон решил передохнуть от боевиков и вместе с сыном Майклом Ричардсоном снялся в очаровательной мелодраме об Италии и отношениях отцов и детей. Известный лондонский художник Роберт приезжает в Тоскану вместе с сыном Джеком, чтобы по-быстрому продать старый дом, оставшийся ему после смерти жены. Роберт и Джек рассчитывают провести небольшой ремонт и уехать, но в итоге остаются в Италии на несколько дней, что помогает им восстановить не только дом, но и давно порушенные отношения.

«Стальной дождь 2: Саммит»

Идейное продолжение боевика о ядерной угрозе «Стальной дождь», экранизация одноименного вебтуна (интернет-комикса). Ведущие актеры внезапно поменялись сторонами: исполнитель роли северокорейского агента (Чон У-сон) теперь играет южнокорейского президента, а южный функционер (Квак То-вон) превратился в северного заговорщика. Опять в рядах Компартии Северной Кореи неспокойно, что угрожает хрупкому миру не только на полуострове, но и увеличивает риск ядерной угрозы. Лидеры трех государств, включая американского президента, похищены и заперты на подводной лодке, и в таких стесненных обстоятельствах они вдруг начинают прислушиваться друг к другу.