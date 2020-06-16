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Дэнни Гловер готов вернуться в продолжении «Смертельного оружия»

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В интервью Variety звезда «Смертельного оружия» Дэнни Гловер рассказал о возможном продолжении экшен-франшизы. Актер уверен, что если пятый фильм серии состоится, то у авторов есть все возможности сделать нечто необычное, особенно если в новой части герои столкнутся с современными проблемами.

«В январе были разговоры, — говорит Гловер. — Не хотелось бы раскрывать детали сюжета из сценария, который я читал, но он сильно связан с тем, что происходит в мире сейчас. Вот что я могу сказать. Но это было в январе. История очень быстро меняется. Но да, он обсуждался. Есть что-то вроде плана».

«Было бы интересно посмотреть, как все развивается в условиях нынешней политической и экономической ситуации, — отметил Гловер. — Особенно с тем, что происходит в сообществах, постоянно ощущающих на себе полицейскую жестокость, нормы полиции и власть, которую они дают. И, может быть, это будет попытка разобраться с этими проблемами».

В конце января продюсер Дэн Лин, работавший над фильмами «Два Папы», «Аладдин» и «Шерлок Холмс», заявил, что хочет сделать продолжение «Смертельного оружия». В рамках встречи продюсеров, организованной THR, он рассказал, что они пытаются сдвинуть проект с мертвой точки. Он также отметил, что Ричард Доннер вернется в режиссерское кресло франшизы, а Гловер и Мэл Гибсон готовы вновь сыграть знакомых персонажей.

«Смертельное оружие» — история двух лос-анджелесских полицейских, Мартина Риггза (Гибсон) и Роджера Мёрта (Гловер). Они полные противоположности друг друга, но все равно остаются верными друзьями и напарниками, которые постоянно рискуют собственными жизнями ради правопорядка.

Первый фильм вышел в 1987 году и стал хитом проката, собрав 120 млн долларов при бюджете в 15 млн долларов. Впоследствии вышло три продолжения, а в 2016-м стартовал многосерийный перезапуск «Смертельного оружия», просуществовавший три сезона.

Источник: Variety

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