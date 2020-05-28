Студии спецэффектов могут обанкротиться из-за коронавируса. Что происходит с другими сферами индустрии

Пандемия COVID-19 повлияла не только на кинотеатры и съемочные группы — из-за нее пострадала вся киноиндустрия. Так, студии спецэффектов рискуют обанкротиться, поскольку у них нет новых заказов, а актеры больше не ходят на живые прослушивания и записывают видео для кастинг-директоров.

Рассказываем, как работают разные отрасли киноиндустрии в эпоху коронавируса.

Студии спецэффектов

Когда началась пандемия, VFX-студии занимались фильмами, которые были сняты до карантина, — для этого сотрудников перевели на удаленную работу. Теперь проблема художников по спецэффектам в том, что у них нет новых заказов: фильмы и сериалы временно не снимают, поэтому постпродакшен замороженных проектов отложили.

«VFX-студии тратят много денег на сотрудников, обслуживание офисов и оборудование. Для этого им нужны новые заказы. В этом смысле постпродакшен похож на авиакомпанию: если пассажиров нет, вы быстро теряете деньги», — объясняет Джонни Слоу, глава студии Pixomondo, работавшей над «Игрой престолов», «Ходячими мертвецами» и «Форсажем 7».

Съемки сериала «Ходячие мертвецы»

Сейчас в Pixomondo работают 600 человек, и, чтобы сократить убытки, Слоу пришлось вызвать на ковер треть сотрудников — речь шла о сокращении рабочего дня, неоплачиваемых отпусках и увольнениях.

Недавно французская корпорация Technicolor SA подала иск о банкротстве: ее долг достиг 1,58 млрд долларов. В состав медиагиганта входит студия Moving Picture Company, работавшая над спецэффектами «1917». Пример Technicolor SA, считает Слоу, — лишь вершина айсберга, и в будущем простой может ударить по всему рынку.

Композиторы

Обычно саундтреки записывают оркестры в специальных студиях, но из-за карантина собрать всех музыкантов вместе невозможно. Поэтому композиторы работают удаленно. Все репетиции проходят онлайн через видеочат, затем каждый музыкант записывает свою партию по отдельности и присылает звукорежиссеру, который сводит их в одну композицию.

Для удобства композиторы сокращают число музыкантов. Так, саундтрек для финального сезона сериала «Империя» записывали 15 человек вместо 35. Во время монтажа их партии смешали с другими звуками, которые имитируют эффект полноценного ансамбля. По словам композитора Филя Эйслера, работать удаленно труднее, поскольку много времени уходит на подготовку и инструкции для музыкантов.

Таким же образом сейчас работают, например, Людвиг Йоранссон («Довод») и Ханс Циммер («Дюна»).

Маркетинг

Из-за сдвигов премьер фильмов студии вынуждены тратить больше денег на рекламу. Variety пишет, что переносы «Довода» и «Мулан» обходятся Warner и Disney в лишние 200—400 тыс. долларов еженедельно. Эта сумма может вырасти до 5 млн долларов, если картину внезапно отложат перед премьерой, поскольку большая часть рекламных затрат приходится на последние две недели.

Кадр из фильма «Не время умирать»

Общие потери намного больше. По данным THR, после переноса «Не время умирать» на полгода MGM потеряет от 30 до 50 млн долларов. Весной студия успела вложить деньги в рекламные интеграции. Например, показ 30-секундного тизера во время Суперкубка стоил MGM 4,5 млн долларов.

Пандемия повлияла и на способы продвижения. Теперь прежние методы — показ трейлеров в кинотеатрах и во время спортивных трансляций, а также пресс-туры по миру — уже невозможны, поэтому планировать рекламные кампании намного труднее. Тем не менее студии не сокращают затраты, а перераспределяют их. Больше внимания они уделяют рекламе в интернете; ближайшие примеры — ролики в TikTok, где теперь сидят многие звезды, и онлайн-видеоигра «Fortnite», в которой показали трейлер «Довода».

Кастинг

Во время пандемии живые прослушивания уступили место дистанционным. Теперь актеры чаще записывают реплики на видео и отправляют кастинг-директорам. Новые условия также требуют импровизации. Например, Лесли Маргериту («Родина», «Хорошая жена») попросили одеться в духе Викторианской эпохи. Актриса перерыла весь гардероб в поисках похожего платья, а про макияж и прически, характерные для того времени, пришлось читать в интернете.

Помимо костюмов, также важно оборудование — например, штатив для камеры и прибор для освещения. Другая актриса, Меррин Данги («Шпионка», «Резидент»), в день записи была дома одна, поэтому ей пришлось ломать голову над тем, как снять себя с правильного ракурса. В итоге она закрепила камеру на полу с помощью изоленты.

В ходе записи перед Данги было как минимум два устройства. Помимо камеры, ей нужен iPad в режиме телесуфлера (на его экране она подсматривает забытые реплики), а также компьютер с FaceTime, где она созванивается с другом, который зачитывает слова другого персонажа.

