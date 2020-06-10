Певица Даффи попросила Netflix убрать фильм «365 дней» из-за романтизации изнасилования

Уэльская певица Даффи обратилась к главе Netflix Риду Хастингсу с просьбой убрать из каталога стрим-сервиса эротическую драму «365 дней». Исполнительница, которая сама пережила похищение и изнасилование, считает, что польская картина «романтизирует жестокую реальность секс-торговли, похищений и изнасилования».

Лента Барбары Бяловас основана на одноименном романе Бланки Липинской. В центре сюжета — Массимо Торичелли, член сицилийской мафиозной семьи, который после убийства отца вынужден взять на себя его обязанности. Однажды он замечает на улице женщину, Лауру Бель, и становится одержим ею. Она успешна в профессии, но в личной жизни ей не хватает страсти. Лаура делает последнюю попытку сохранить отношения с партнером и вместе с ним и друзьями летит на Сицилию. Там у нее на пути встает Массимо — самый опасный мужчина на острове, который похищает ее и дает 365 дней, чтобы она полюбила его. Если этого не случится, он готов отпустить ее.

«365 дней» вышли в Польше в феврале и стали хитом проката, собрав более 9 млн долларов. Спорная тема фильма (похищение, стокгольмским синдром) и сцены секса привлекли внимание публики и породили сравнение с «Пятьюдесятью оттенками серого». 7 июня картина появилась на Netflix и быстро попала в топ-10 популярных проектов стрим-сервиса.

По мнению Даффи, со стороны Netflix безответственно показывать подобные проекты, в которых сексуальное насилие и торговля людьми представляются частью «сексуального» фильма.

«Пока я пишу эти слова, прямо сейчас в мире приблизительно 25 миллионов людей становятся жертвами секс-торговли, не говоря уже о бесчисленные неучтенных, — пишет Даффи. — Пожалуйста, задумайтесь на секунду об этом числе, равном почти половине населения Англии. Из них ежегодно не меньше 80% — женщины и девушки, а 50% из них — несовершеннолетние.

Мы знаем, что Netflix не стал бы показывать материалы, романтизирующие педофилию, расизм, гомофобию, геноцид или любые другие преступления против человечества. Мир сразу бы выступил против. Тем печальнее, что жертвы секс-торговли и похищений остаются незамеченными, и в фильме „365 дней“ их страдания превращаются в „эротическую драму“, как описывает его сам Netflix».

В феврале Даффи рассказала в Instagram, что несколько лет назад ее накачали наркотиками, похитили, держали в заточении и насиловали на протяжении четырех недель. В письме Netflix исполнительница призвала стрим-сервис к созданию проектов, освещающих реальность торговли людьми, вместо демонстрации фильмов вроде «365 дней», превращающих пугающую ситуацию в «обычное развлечение». Она также попросила зрителей, посмотревших польскую картину, лично ознакомиться с ситуацией вокруг секс-торговли.

Источник: Deadline