КиноПоиск

Слух дня: В разработке находится сериал по комедии «День сурка»

Обсудить0

Во время записи подкаста Production Meeting актер Стивен Тоболовски рассказал о готовящемся сериале «День сурка», основанном на одноименной комедии с Биллом Мюрреем. Он не раскрыл деталей проекта и лишь отметил, что один из продюсеров обратился к нему с предложением вернуться в роли Неда Райерсона.

«Идут разговоры о работе над сериалом „День сурка“, — говорит Тоболовски. — Я тогда снимался в „Голдбергах“ или „Старой школе“, одном из проектов на студии Sony, и один из продюсеров заметил меня и говорит: „О, Стивен! Стивен! Мы работаем над сериалом „День сурка“. Сможешь сыграть Неда для сериала?“ Я говорю: „Конечно, да. Без проблем“. Но это Нед 30 спустя. Во что превратилась его жизнь?»

«День сурка» рассказывает о телевизионном корреспонденте Филе Коннорсе, который приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Он рассчитывает по-быстрому отснять репортаж и вернуться домой, но в итоге вынужден остаться на ночь. Так он застревает во временной петле, вынужденный снова и снова переживать один и тот же день. Поначалу Фил пытается извлечь выгоду из своего комичного положения: впереди у него уйма времени и безмятежное предсказуемое будущее. Но в итоге у него остается одна заветная мечта — увидеть завтрашний день.

Шестой совместный фильм Харольда Рэмиса и Мюррея по праву считается одной из лучших комедий в истории кинематографа. В 1994 году картина получила премию BAFTA за лучший сценарий, а впоследствии была включена в Национальный реестр фильмов США. Концепция временной петли, построения героем идеального дня и морального преображения героя стала хорошей иллюстрацией для многих религиозных доктрин, философов и даже используется в психологии и экономике.

Предполагается, что Мюррей не вернется в многосерийной версии «Дня сурка».

Стоит отметить, что заявление Тоболовски нельзя считать официальным анонсом запуска проекта.

Источник: Production Meeting Podcas

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Стриминги удалили серии «Офиса» и «Клиники» из-за блэкфейса. Что это такое и как связано с Black Lives Matter?

Стриминги удалили серии «Офиса» и «Клиники» из-за блэкфейса. Что это такое и как связано с Black Lives Matter?

Вчера20
Неудачные дубли из первого сезона «Пацанов»: Запоротые реплики и голуби

Неудачные дубли из первого сезона «Пацанов»: Запоротые реплики и голуби

Вчера1
Netflix выпустит аниме-сериал по игре «Cyberpunk 2077»

Netflix выпустит аниме-сериал по игре «Cyberpunk 2077»

26 июня10
Автор «Рика и Морти» рассказал о создании серии «Эпизод про чан с кислотой»

Автор «Рика и Морти» рассказал о создании серии «Эпизод про чан с кислотой»

18 июня1

Главное сегодня

Культовое кино

«Назад в будущее» — 35 лет: Почему продолжение трилогии Земекиса невозможно

Сегодня1
«Назад в будущее» — 35 лет: Почему продолжение трилогии Земекиса невозможно
Что смотреть дома: «Офицер и шпион», приквел «Проклятия», геи в Чечне
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Офицер и шпион», приквел «Проклятия», геи в Чечне

Сегодня0
7 лучших трейлеров недели: «Бессмертная гвардия», «Амулет» и «Сделано в Италии»

7 лучших трейлеров недели: «Бессмертная гвардия», «Амулет» и «Сделано в Италии»

59 минут назад0
8 главных онлайн-показов Большого фестиваля мультфильмов

8 главных онлайн-показов Большого фестиваля мультфильмов

Сегодня2
Дэнни Гловер готов вернуться в продолжении «Смертельного оружия»

Дэнни Гловер готов вернуться в продолжении «Смертельного оружия»

Сегодня, 12:186
Певица Даффи попросила Netflix убрать фильм «365 дней» из-за романтизации изнасилования

Певица Даффи попросила Netflix убрать фильм «365 дней» из-за романтизации изнасилования

Сегодня, 10:2510
Слух дня: В разработке находится сериал по комедии «День сурка»

Слух дня: В разработке находится сериал по комедии «День сурка»

Сегодня, 09:401
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт