Слух дня: В разработке находится сериал по комедии «День сурка»

Во время записи подкаста Production Meeting актер Стивен Тоболовски рассказал о готовящемся сериале «День сурка», основанном на одноименной комедии с Биллом Мюрреем. Он не раскрыл деталей проекта и лишь отметил, что один из продюсеров обратился к нему с предложением вернуться в роли Неда Райерсона.

«Идут разговоры о работе над сериалом „День сурка“, — говорит Тоболовски. — Я тогда снимался в „Голдбергах“ или „Старой школе“, одном из проектов на студии Sony, и один из продюсеров заметил меня и говорит: „О, Стивен! Стивен! Мы работаем над сериалом „День сурка“. Сможешь сыграть Неда для сериала?“ Я говорю: „Конечно, да. Без проблем“. Но это Нед 30 спустя. Во что превратилась его жизнь?»

«День сурка» рассказывает о телевизионном корреспонденте Филе Коннорсе, который приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Он рассчитывает по-быстрому отснять репортаж и вернуться домой, но в итоге вынужден остаться на ночь. Так он застревает во временной петле, вынужденный снова и снова переживать один и тот же день. Поначалу Фил пытается извлечь выгоду из своего комичного положения: впереди у него уйма времени и безмятежное предсказуемое будущее. Но в итоге у него остается одна заветная мечта — увидеть завтрашний день.

Шестой совместный фильм Харольда Рэмиса и Мюррея по праву считается одной из лучших комедий в истории кинематографа. В 1994 году картина получила премию BAFTA за лучший сценарий, а впоследствии была включена в Национальный реестр фильмов США. Концепция временной петли, построения героем идеального дня и морального преображения героя стала хорошей иллюстрацией для многих религиозных доктрин, философов и даже используется в психологии и экономике.

Предполагается, что Мюррей не вернется в многосерийной версии «Дня сурка».

Стоит отметить, что заявление Тоболовски нельзя считать официальным анонсом запуска проекта.

Источник: Production Meeting Podcas