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Создатели «Мира Дикого Запада» готовят сериал по игре «Fallout». Посмотрите первый тизер

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Компания Amazon запустила в разработку сериал, основанный на серии видеоигр «Fallout». Проект курируют шоураннеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. В сети уже есть первый тизер:

Франшиза «Fallout» началась в 1997 году. Действие игр в жанре постапокалиптики происходит в США в далеком будущем, спустя сотни лет после ядерного конфликта. Основные части серии отличаются открытым миром, позволяющим игрокам свободно перемещаться и исследовать различные локации. 

Вместе с Amazon и Kilter Films, принадлежащей Нолану и Джой, над сериалом работают продюсеры студий Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios, которые разрабатывали и выпускали оригинальные игры.

Нолан и Джой называют «Fallout» одной из лучших игровых серий в истории и подчеркивают, что уделили ей «бессчетное количество часов». Дата релиза и актерский состав шоу пока не объявлены.

Помимо «Fallout», дуэт разрабатывает для Amazon фантастический сериал «Периферийные устройства», а также готовит для HBO четвертый сезон «Мира Дикого Запада», который, предположительно, завершится после шестого сезона.

Источник: Variety

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