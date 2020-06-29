Мем дня: В Twitter описывают свои ощущения от прошедших четырех месяцев 2020 года

Пользователи Twitter продолжают попытки справиться с ужасами 2020 года единственным известным им способом — с помощью мемов. После шуток про апрель, изменения в марте и «Мои планы против 2020-го» в сети появился новый повод пошутить. Теперь в Twitter с помощью одной картинки описывают свои ощущения от последних четырех месяцев. В ход вновь пошли кадры из фильмов, в том числе из «Мэнди».

*Кричит внутренне*

«Я могу пережить любую боль, пока она не бессмысленная».