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Трейлер боевика «Бессмертная гвардия»: Шарлиз Терон и тысячелетняя война

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Стрим-сервис Netflix опубликовал новый трейлер боевика «Бессмертная гвардия». Проект рассказывает о группе бессмертных воинов, и зрителю обещают отличный экшен с перестрелками, погонями и драками.

В центре сюжета — бессмертные воины, для которых бесконечная жизнь давно стала в тяжесть, превратившись непрекращающуюся войну, растянувшуюся на тысячелетия. Но, несмотря ни на что, они продолжают сражаться бок о бок под командованием Энди (Шарлиз Терон), когда-то известной под именем Андромаха из Скифии.

Привычную рутину для героев нарушает появление новой бессмертной — первый случай за очень долгое время. Девушка Найл (Кики Лэйн) пробуждает в них интерес к жизни, и они начинают учить ее азам бессмертия. Параллельно с этим за ними начинает охоту загадочная организация, долгое время собиравшая информацию о воинах.

Вместе с Терон в «Бессмертной гвардии» снялись Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс и Марван Кензари. Джина Принс-Байтвуд поставила картину.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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