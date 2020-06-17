Трейлер боевика «Бессмертная гвардия»: Шарлиз Терон и тысячелетняя война

Стрим-сервис Netflix опубликовал новый трейлер боевика «Бессмертная гвардия». Проект рассказывает о группе бессмертных воинов, и зрителю обещают отличный экшен с перестрелками, погонями и драками.

В центре сюжета — бессмертные воины, для которых бесконечная жизнь давно стала в тяжесть, превратившись непрекращающуюся войну, растянувшуюся на тысячелетия. Но, несмотря ни на что, они продолжают сражаться бок о бок под командованием Энди (Шарлиз Терон), когда-то известной под именем Андромаха из Скифии.



Привычную рутину для героев нарушает появление новой бессмертной — первый случай за очень долгое время. Девушка Найл (Кики Лэйн) пробуждает в них интерес к жизни, и они начинают учить ее азам бессмертия. Параллельно с этим за ними начинает охоту загадочная организация, долгое время собиравшая информацию о воинах.

Вместе с Терон в «Бессмертной гвардии» снялись Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс и Марван Кензари. Джина Принс-Байтвуд поставила картину.