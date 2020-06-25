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Гильермо дель Торо разработал 80-страничный документ для безопасных съемок «Аллеи кошмаров»

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В беседе с IndieWire режиссер Гильермо дель Торо рассказал, что планирует осенью возобновить съемки триллера «Аллея кошмаров», работа над которым была прекращена в середине марта. Для безопасной работы в условиях пандемии разработан 80-страничный свод правил, заявил режиссер.

Документ подробно расписывает, как должны вести себя актеры и съемочная группа на площадке. Главные пункты — личная защита, гигиена и соблюдение дистанции.

Дель Торо также раскрыл, что до начала карантина они успели отснять почти половину фильма и сами попросили студию заморозить производство.

«Мы прекратили съемки за неделю до того, как индустрию заморозили, — говорит дель Торо. — Мы среагировали супербыстро и предложили студии остановиться, вместо того чтобы нас просили остановиться. Это нас спасло. Насколько мне известно, среди актерского состава и съемочной группы никто не заразился коронавирусом».

«Мы отсняли примерно 45% фильма, — продолжает режиссер. — Мы в прямом смысле работали над отличной сценой. Прервались на ланч, поговорили со студией и, когда вернулись, сказали: „Все, оставляйте свои инструменты и уходите“».

Кроме «Аллеи кошмаров», постепенно возобновляется работа над другим проектом дель Торо — мультфильмом «Пиноккио», новой экранизацией сказки Карло Коллоди. Режиссер признался, что над кукольной анимацией особенно сложно работать в условиях пандемии, и отметил, что именно для этих целей и был разработан специальный свод правил.

«При кукольной анимации у вас много декораций, расположенных близко друг к другу, — рассказал дель Торо. — Бывает по 10 декораций в одном месте. Пришлось создать протокол, в котором прописано, что декорации должны располагаться на определенном расстоянии. Мы сделали разные смены, чтобы никого не подвергать риску. Безопасность сейчас превыше всего. Здоровье, безопасность — вот что самое главное. Мы к этому привыкли».

«Не думаю, что мы сможем вернуться к тому, что принято считать старой нормой. Теперь все немного изменится», — добавил режиссер.

Экранизация одноименного романа Уильяма Линдсэя Грешама «Аллея кошмаров» — история молодого и амбициозного афериста Стэна Карлайла. Долгое время проработав карнавальным фокусником, читающим чужие мысли, Стэн решает заняться более прибыльным делом. При помощи психиатра Лилит Риттер он убеждает богатых людей, что умеет разговаривать с мертвыми. Но попытка сыграть по-крупному оборачивается для Стэна провалом и вынуждает его вновь вернуться к карнавальной жизни, где он начинает постепенно спиваться.

Дата релиза триллера пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: IndieWire

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