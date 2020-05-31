30-й фестиваль «Кинотавр» состоится в сентябре 2020 года

Организаторы открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» объявили дату проведение 30-го киносмотра. В связи с ситуацией с коронавирусом, из-за которого пострадала вся мировая киноиндустрия, фестиваль пройдет с 11 по 18 сентября 2020 года.

«По понятным причинам в этом году формат фестиваля будет немного изменен — „Кинотавр“ сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена, и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний, — говорится в официальном заявлении. — Мы продолжаем работать над программой 31-го „Кинотавра“ и, учитывая новые обстоятельства, в ближайшее время начнем информировать вас о том, как будет проходить фестиваль в этом году».

Сроки, новые условия и правила аккредитации будут опубликованы 15 июля на сайте фестиваля.

Изначально «Кинотавр-2020» планировалось провести в июне, однако в итоге, в связи с повсеместным карантином из-за коронавируса, от этой даты пришлось отказаться.

Источник: Пресс-служба фестиваля «Кинотавр»