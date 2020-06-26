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Мартин Скорсезе написал предисловие для режиссерской версии «Солнцестояния»

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Режиссер Мартин Скорсезе — большой поклонник творчества Ари Астера, постановщика хорроров «Реинкарнация» и «Солнцестояние». Именно для специального blu-ray-издания последнего Скорсезе и написал небольшое предисловие, в котором похвалил Астера и объяснил, чем именно его привлекают фильмы молодого кинематографиста.

Вот что написал Скорсезе:

«Я люблю смотреть старые фильмы, которые раньше не видел. Люблю пересматривать те, что уже видел. Люблю смотреть новые фильмы. Люблю находить работы неизвестных мне кинематографистов, особенно начинающих.

Что я ищу? Я ищу людей, которые хотят что-то рассказать. „Я хочу, чтобы вы пережили это…“ Не идею или тему, но весь опыт, воспоминание, глубокомысленное, эмоциональное высказывание, из которого идеи и темы выходят сами собой, так сказать. Это сложно выразить словами, потому что можно рассказать с помощью движущихся изображений и звуков — другими словами, с помощью кино.

Несколько лет назад я посмотрел дебютный фильм под названием „Реинкарнация“ режиссера Ари Астера. И я был впечатлен от начала и до конца. Вот молодой кинематографист, который точно знает кино. Точный контроль, аккуратность кадра и движение в нем, размеренность действия, звук — это все было видно невооруженным взглядом.

Но по мере просмотра картина начала воздействовать на меня иначе. Она вызывала беспокойство, перерастающее в дискомфорт, особенно в выдающейся сцене семейного ужина после убийства сестры.

Как и все запоминающиеся фильмы ужасов, он добирается до чего-то неизвестного, невыразимого, там насилие в равной степени физическое и эмоциональное.

Разумеется, я с нетерпением ждал „Солнцестояние“, которое выглядело как более амбициозный по размаху проект — снятый за границей, с большим актерским составом, немного увеличенным бюджетом. Иногда в отдельных случаях, которые я могу вспомнить, относительный успех первого фильма приводит в более дорогому, но менее интересному второму проекту. Больше денег порой приводит к вмешательствам, тревоге, попыткам угодить, из-за чего фильм становится менее четким, расплывчатым.

Так что я начал смотреть „Солнцестояние“ и практически сразу понял, что это не тот случай.

Не хочу рассказывать лишнего о фильме, потому что вам стоит посмотреть его самим. Я могу сказать, что точный контроль здесь столь же выдающийся, как и в „Реинкарнации“, может, даже лучше. Фильм добирается до чувств, которые столь же реальны и неприятны, как и те, что испытывали персонажи предыдущей картины. Я также могу сказать, что в фильме есть образы, особенно в финальной части, которые вы вряд ли сможете забыть. Я точно не смог».

Скорсезе ранее уже расхваливал Астера. В колонке для New York Times он поставил режиссера в один ряд с такими именитыми постановщиками, как Клер Дени и Спайк Ли. Выступая на кинофестивале в Нью-Йорке Скорсезе назвал «Реинкарнацию» выдающимся фильмом, который его по-настоящему поразил.

Главные герои «Солнцестояния» — молодая пара в исполнении Флоренс Пью и Джека Рейнора, чьи отношения готовы в любой момент рассыпаться. В попытке остаться вместе они в составе группы антропологов приезжают в Швецию, где планируют отдохнуть, насладиться видами природы и посетить местный летний фестиваль. Со временем выясняется, что с праздником связан местный языческий культ, а в свете яркого солнца скрывается настоящая тьма.

КиноПоиск включил «Солнцестояние» в список лучших фильмов 2019 года.

Источник: EW

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