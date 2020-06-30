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Том Хэнкс и Дженнифер Энистон призвали людей не забывать про маски в условиях пандемии

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Во время пресс-конференции по поводу выхода картины «Грейхаунд» Том Хэнкс назвал болванами людей, которые отказываются носить маски во время пандемии коронавируса. Актер, переболевший COVID-19, искренне не понимает, почему люди не могут придерживаться простых мер предосторожности.

«Есть только три вещи, которые мы можем делать, чтобы дожить до завтрашнего дня, — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки, — заявил Хэнкс. — Это простые, несложные шаги, и если вы не способны их придерживаться, то я не понимаю, как вам не стыдно? Не будьте болванами, придерживайтесь программы, помогайте. Все очень просто. Если вы ведете машину, вы не превышаете скорость, используете поворотники и избегаете столкновений с пешеходами. Господи, все же так просто!»

Похожую мысль в Instagram выразила Дженнифер Энистон, звезда сериала «Друзья». Она опубликовала фото в маске и призыв придерживаться простых рекомендаций по защите от коронавируса.

«Я понимаю, что маски — это неудобно и неприятно, — написала Энистон. — Но не кажется ли вам, что еще хуже, когда компании закрываются, люди теряют работу, медработники измотаны до предела? Вирус забрал очень много жизней, потому что мы недостаточно помогаем.

Я искренне верю в человеческую доброту и знаю, что мы можем это сделать. Но все равно в этой стране остаются люди, которые отказываются придерживать необходимых шагов, чтобы остановить болезнь и сохранить друг друга в безопасности. Люди беспокоятся, что требование носить маски „лишает их прав“. Эту простую и эффективную рекомендацию политизировали ценой человеческих жизней. И об этом бессмысленно спорить.

Если вам не все равно, пожалуйста, носите чертовы маски и призывайте других делать так же».

Сейчас США переживают новую вспышку коронавируса: в стране каждый день регистрируются десятки тысяч новых случаев заболевания. На данный момент в мире зарегистрировано более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. От болезни скончалось 516 тысяч человек.

Источник: People

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