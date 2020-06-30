Comedy Central выпустит два новых сезона мультсериала «Бивис и Батт-Хед»

Канал Comedy Central заказал производство двух новых сезонов мультсериала «Бивис и Батт-Хед». Создатель оригинального анимационного проекта Майк Джадж разработает новую версию: он напишет сценарий, озвучит обоих персонажей, займет режиссерское кресло и спродюсирует сериал.

«Походу, сейчас подходящее время, чтобы снова затупить», — отметил Джадж.

Оригинальный сериал стартовал на канале MTV в 1993 году. Изначально центральные персонажи проекта, два подростка-раздолбая Бивис и Батт-Хед, были приложением к музыкальным клипам, но в итоге быстро стали чрезвычайно популярными сами по себе. Зрителей захватили приключения двух непутевых приятелей, их пошловатый юмор и отвратительное отношение друг к другу и окружающим.



В общей сложности проект просуществовал восемь сезонов: последний вышел в 2011-м, через 14 лет после релиза седьмого сезона. В 1996 году, на пике популярности, вышел полнометражный мультфильм «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку», в котором главные герои отправились в путешествие по стране.

В рамках соглашения с Comedy Central, кроме двух новых сезонов «Бивиса и Батт-Хеда» Джадж также может сделать для канала спин-офф и спецвыпуски с популярными персонажами.

Источник: Variety