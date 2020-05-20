Рэй Фишер обвинил Джосса Уидона в неприемлемом поведении на съемках «Лиги справедливости»

Звезда «Лиги справедливости» Рэй Фишер, исполнитель роли Киборга, опубликовал в Twitter пост, в котором обвинил Джосса Уидона в непрофессиональном поведении на съемках блокбастера. По словам актера, режиссер, заменивший Зака Снайдера в работе над картиной, вел себя на площадке омерзительно и неприемлемо.

«Отношение Джосса Уидона к съемочной группе и актерскому составу „Лиги справедливости“ было омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым. Его во многом поддерживали Джефф Джонс и Джон Берг. Ответственность важнее развлечения».

Фишер не раскрыл подробностей, как именно непрофессиональное поведение Уидона проявлялось на площадке.

Уидон занял пост режиссера «Лиги справедливости» в мае 2017-го, после того Снайдер был вынужден оставить работу над картиной в связи с личной трагедией. Постановщик «Мстителей» помог закончить ленту, но право финального монтажа все равно осталось за студией, которая требовала определенного тона и хронометража. Впоследствии Снайдер заявил, что студия и продюсеры испугались негативной критики «Бэтмена против Супермена» и не дали ему закончить начатую историю.

После выхода «Лиги справедливости» Фишер вместе с остальными звездами активно поддерживал блокбастер. Выступая на Comic-Con в Сан-Диего, актер заявил со сцены: «Джосс — отличный парень и Зак выбрал хорошего человека, чтобы тот пришел закончил проект вместо него». 29 июня Фишер написал пост, в котором публично отказался от своих старых слов в отношении Уидона.

«Я бы хотел демонстративно отказаться от каждого слова в этом заявлении».

Представители Уидона или студии Warner пока никак не прокомментировали слова Фишера.

Сейчас Снайдер работает над режиссерской версией «Лиги справедливости», в которой, предположительно, роль Киборга будет значительно расширена. Новая версия блокбастера выйдет на стрим-сервисе HBO Max в 2021 году.

Сам Уидон на данный момент занят разработкой фантастического сериала The Nevers для HBO.