Киновещь дня: Спортивные костюмы из фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены» хватает ярких и модных нарядов, но одни из самых запоминающихся — клетчатые спортивные костюмы, которые носят тренер (Колин Фаррелл) и его подопечные. Созданные специально для фильма художником по костюмам Майклом Уилкинсоном, они в итоге стали реальностью благодаря компании Lonsdale.
Теперь каждый желающий может приобрести себе такой же тренировочный костюм в одной из шести расцветок. Цена костюма — 75 фунтов без учета доставки.
В центе сюжета «Джентльменов» — американский экспат Микки Пирсон, разбогатевший на торговле марихуаной в Лондоне. Устав возиться с травкой, Микки решает выйти из игры. Как раз в это время к Рэю, правой руке Микки, приходит пронырливый журналист с предложением купить киносценарий, в котором подробно описаны преступления его босса при участии других представителей лондонского криминального мира — партнера-еврея, китайской диаспоры, чернокожих спортсменов и даже русского олигарха.
- Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал в рубрике «Фильм недели».
- Главные костюмы фильма мы разобрали в материале «Одеваемся как Ричи».
- Что посмотреть, если вам понравились «Джентльмены», можно узнать здесь.
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