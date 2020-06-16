Поиграв с фэнтези и комиксами, режиссер Дэвид Эйр вернулся к истокам и в своем новом фильме «Выбивая долги» вновь рассказывает о криминальном мире южного Лос-Анджелеса. Одну из главных ролей в картине исполнил Шайа ЛаБаф, который до этого снимался у Эйра в военной ленте «Ярость».

В центре сюжета — Дэвид и Крипер, два коллектора, выбивающих черный нал из должников для крупного гангстера по кличке Колдун. Однажды в Лос-Анджелес возвращаются старые враги Колдуна и на улицах города начинает война двух банд, которая может обернуться кровавой бойней. На фоне происходящего Дэвид понимает, что должен сделать все, чтобы защитить свою семью.

Российский релиз триллера «Выбивая долги» запланирован на 26 ноября 2020-го.