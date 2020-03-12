Мем дня: В соцсетях шутят про запрет стульев на съемках фильмов Кристофера Нолана

В беседе с Хью Джекманом во время записи передачи «Актеры с актерами» Энн Хэтэуэй заявила, что Кристофер Нолан не допускает появления стульев на съемочных площадках своих проектов. «Он запрещает стулья на площадке, и его объяснение таково: если у людей будут стулья, они будут сидеть и не работать», — рассказала Хэтэуэй.

Впоследствии представители Нолана уточнили, что на съемках своих фильмов режиссер запрещает только сотовые телефоны и курение, а стулья и кресла находятся в свободном доступе. Однако пользователей сети было уже не остановить, и в Twitter принялись шутить по поводу странного запрета.

«Нолан, когда видит, что кто-то сидит на стуле».

«Мэттью МакКонахи плачет в сцене в „Интерстелларе“, потому что Кристофер Нолан наконец разрешил ему сесть на стул».

«Фильм „Престиж“ был полностью сымпровизирован, когда Кристофер Нолан принес на площадку единственный стул и заставил Хью Джекмана и Кристиана Бэйла драться за него».

«Кристофер Нолан запрещает стулья на съемках своих фильмов, потому что если люди сидят, то „они не работают“». Роберт Паттинсон: »

«Ребят, вы не понимаете, когда Кристофер Нолан был моложе, стул пробил его окно и напугал его».

«Я думал, люди преувеличили историю о Кристофере Нолане. Но потом я пересмотрел его фильмы… И серьезно, у чувака нет стульев на съемках».

«Кристофер Нолан, когда видит сотовый телефон или стул на площадке».

«Когда Кристофер Нолан видит кресло».

«Кристофер Нолан, когда видит, что кто-то сидит на стуле».



«Кристофер Нолан, когда видит стул на площадке».



«Что происходит, когда актер садится на стул на съемках фильма Кристофера Нолана».



«Стул: *существует* Кристофер Нолан:»



Новый фильм Нолана, шпионский триллер «Довод», ожидается в кинотеатрах 12 августа.