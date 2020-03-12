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Мем дня: В соцсетях шутят про запрет стульев на съемках фильмов Кристофера Нолана

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В беседе с Хью Джекманом во время записи передачи «Актеры с актерами» Энн Хэтэуэй заявила, что Кристофер Нолан не допускает появления стульев на съемочных площадках своих проектов. «Он запрещает стулья на площадке, и его объяснение таково: если у людей будут стулья, они будут сидеть и не работать», — рассказала Хэтэуэй.

Впоследствии представители Нолана уточнили, что на съемках своих фильмов режиссер запрещает только сотовые телефоны и курение, а стулья и кресла находятся в свободном доступе. Однако пользователей сети было уже не остановить, и в Twitter принялись шутить по поводу странного запрета.

«Нолан, когда видит, что кто-то сидит на стуле».

«Мэттью МакКонахи плачет в сцене в „Интерстелларе“, потому что Кристофер Нолан наконец разрешил ему сесть на стул».

«Фильм „Престиж“ был полностью сымпровизирован, когда Кристофер Нолан принес на площадку единственный стул и заставил Хью Джекмана и Кристиана Бэйла драться за него».

«Кристофер Нолан запрещает стулья на съемках своих фильмов, потому что если люди сидят, то „они не работают“».

Роберт Паттинсон: »

«Ребят, вы не понимаете, когда Кристофер Нолан был моложе, стул пробил его окно и напугал его».

«Я думал, люди преувеличили историю о Кристофере Нолане. Но потом я пересмотрел его фильмы… И серьезно, у чувака нет стульев на съемках».

«Кристофер Нолан, когда видит сотовый телефон или стул на площадке».

«Когда Кристофер Нолан видит кресло».

«Что разные режиссеры запрещали на съемках своих фильмов:

Кристофер Нолан — кресла;

Майкл Бэй — супервайзеров сценария;

Джадд Апатоу — монтажеров;

Ларс фон Триер — любовь к ближнему;

Брайан Сингер — родителей актеров».

«Кристофер Нолан, когда видит, что кто-то сидит на стуле».

«Кристофер Нолан, когда видит стул на площадке».

«Что происходит, когда актер садится на стул на съемках фильма Кристофера Нолана».

«Стул: *существует*

Кристофер Нолан:»

Новый фильм Нолана, шпионский триллер «Довод», ожидается в кинотеатрах 12 августа.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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