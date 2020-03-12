Мем дня: В соцсетях шутят про запрет стульев на съемках фильмов Кристофера Нолана

В беседе с Хью Джекманом во время записи передачи «Актеры с актерами» Энн Хэтэуэй заявила, что Кристофер Нолан не допускает появления стульев на съемочных площадках своих проектов. «Он запрещает стулья на площадке, и его объяснение таково: если у людей будут стулья, они будут сидеть и не работать», — рассказала Хэтэуэй.
Впоследствии представители Нолана уточнили, что на съемках своих фильмов режиссер запрещает только сотовые телефоны и курение, а стулья и кресла находятся в свободном доступе. Однако пользователей сети было уже не остановить, и в Twitter принялись шутить по поводу странного запрета.
«Нолан, когда видит, что кто-то сидит на стуле».
«Мэттью МакКонахи плачет в сцене в „Интерстелларе“, потому что Кристофер Нолан наконец разрешил ему сесть на стул».
«Фильм „Престиж“ был полностью сымпровизирован, когда Кристофер Нолан принес на площадку единственный стул и заставил Хью Джекмана и Кристиана Бэйла драться за него».
«Кристофер Нолан запрещает стулья на съемках своих фильмов, потому что если люди сидят, то „они не работают“».
«Ребят, вы не понимаете, когда Кристофер Нолан был моложе, стул пробил его окно и напугал его».
«Я думал, люди преувеличили историю о Кристофере Нолане. Но потом я пересмотрел его фильмы… И серьезно, у чувака нет стульев на съемках».
«Кристофер Нолан, когда видит сотовый телефон или стул на площадке».
«Когда Кристофер Нолан видит кресло».
«Что разные режиссеры запрещали на съемках своих фильмов:
Кристофер Нолан — кресла;
Майкл Бэй — супервайзеров сценария;
Джадд Апатоу — монтажеров;
Ларс фон Триер — любовь к ближнему;
Брайан Сингер — родителей актеров».
«Кристофер Нолан, когда видит, что кто-то сидит на стуле».
«Кристофер Нолан, когда видит стул на площадке».
«Что происходит, когда актер садится на стул на съемках фильма Кристофера Нолана».
«Стул: *существует*
Кристофер Нолан:»
Новый фильм Нолана, шпионский триллер «Довод», ожидается в кинотеатрах 12 августа.
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