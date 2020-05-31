Ари Астер, Виталий Манский, Флоренс Пью и еще 816 новых участников приглашены в состав киноакадемии

Академия кинематографических искусств и наук пригласила в свои ряды 819 новых членов. Среди них актеры Аквафина, Синтия Эриво, Удо Кир, Джон Дэвид Вашингтон, Флоренс Пью и Джордж Маккэй, режиссеры Виталий Манский, Ари Астер, Мати Диоп и Мэттью Вон, оператор Владимир Смутны, монтажер Игорь Литонинский и супервайзер спецэффектов Дмитрий Токояков.

Всем возможным членам киноакадемии были разосланы приглашения вступить в ряды организации. Соглашаться или нет — это зависит от них. При этом стоит помнить, что членство обходится в 350—450 долларов в год, и для некоторых участников, особенно за пределами Штатов, эта сумма может оказаться неподъемной.

Количество приглашенных в этом году меньше, чем в 2019-м (тогда приглашение получили 842 человека). В списке представлено 68 стран. 45% приглашенных — женщины, а 36% — представители этнических и расовых групп, которых до этого практически не было в киноакадемии.

С полным списком приглашенных можно ознакомиться на сайте киноакадемии.