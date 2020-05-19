Netflix и Hulu удалили эпизод «Сообщества» из-за блэкфейса. В сети их подвергли критике

Онлайн-кинотеатры Hulu и Netflix убрали из своих каталогов эпизод сериала «Сообщество», в котором герой Кена Жонга во время игры в «Dungeons & Dragons» изображает Темного эльфа, а его лицо покрыто черной краской. Руководство видеосервисов посчитало, что на фоне протестов в США и движения Black Lives Matter образ актера может быть воспринят как блэкфейс — карикатурное изображение чернокожих.

По сюжету серии «Advanced Dungeons & Dragons» герои собираются для партии в «Dungeons & Dragons», чтобы поддержать другого ученика колледжа, Нила. Персонаж Жонга решает переодеться в Темного эльфа, или дроу, которые по канону обладают темной кожей и пепельно-светлыми волосами.

Представители телевизионного подразделения Sony поддержали решение Netflix и Hulu. Автор и шоураннер «Сообщества» Дэн Хармон пока никак не прокомментировал ситуацию.

Блэкфейс — разновидность театрального грима, который использовался комиками для карикатурного изображения чернокожих. Мода на такой макияж распространилась в первой половине XIX века и способствовала укреплению стереотипов. Гротескные выступления блэкфейсов не теряли популярности вплоть до 1960-х годов, когда стало набирать силу движение за гражданские права чернокожих в США. В последние годы любые проявления блэкфейса подвергаются острой критике.

Удаление эпизода в сети встретили негативно. Фанатов «Сообщества» не устроило, что серию убрали, не разобравшись в вопросе, тогда как «Advanced Dungeons & Dragons» считается одной из ключевых в проекте и говорит в первую очередь о буллинге. В Twitter многие раскритиковали решение Netflix и Hulu.

«Поверить не могу, что эпизод „Сообщества“ „Advanced Dungeons & Dragons“ убрали с Netflix. Блэкфейс используется белыми актерами для черных ролей; маг Бруталитопс был ДРОУ. Они даже обсуждают это в сериале, чтобы избежать недоразумений, и все равно это произошло».

«Netflix убрал один из лучших эпизодов „Сообщества“, серию с „Dungeons & Dragons“, потому что персонаж раскрасил свое лицо как дроу, а другие персонажи поиздевались над ним, потому что это напоминало блэкфейс. Походу, „Солдаты неудачи“ следующие».

«Netflix убрал эпизод с „Dungeons & Dragons“ из „Сообщества“, потому что Ченг оделся Темным эльфом. В этой серии говорится о суициде и о том, как „Dungeons & Dragons“ может объединить людей. Я согласна с удалением серии „Офиса“, потому что там действительно блэкфейс. Но Ченг был ДРОУ».

«Ченг косплеит Темного эльфа, а не носит блэкфейс. Мы что, достигли отметки, когда требуется объяснять разницу между Темными эльфами и чернокожими людьми? Какого ****?»

Ранее по схожим причинам было убрано несколько эпизодов из сериалов «Клиника», «Студия 30», «Золотые девочки» и «В Филадельфии всегда солнечно». Во многих случаях об этом просили авторы проектов. Создатели «Офиса» приняли решение перемонтировать серию девятого сезона, в которой один из персонажей также появляется с блэкфейсом.

На расизм в киноиндустрии стали чаще обращать внимание на фоне движения Black Lives Matter, которое усилилось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Так, телеведущего Джимми Киммела раскритиковали за пародии на афроамериканцев, стриминг-сервисы изъяли из каталогов сериал «Ваша Бриташа», в котором комики отпускали расистские шутки, а в «Симпсонах» и «Гриффинах» белые актеры больше не будут озвучивать героев с другим цветом кожи.

Источник: The Wrap