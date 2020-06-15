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Режиссеры «Мстители: Финал» уговорили Тома Холланда посмотреть «Звездные войны»

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Во время разговора о своей YouTube-передаче Pizza Film School Джо и Энтони Руссо вспомнили, как впервые услышали от Тома Холланда, что он никогда не видел «Звездные войны». По словам режиссеров, это заявление тогда их шокировало, но в итоге они помогли актеру приобщиться к франшизе Джорджа Лукаса.

«Мы были в шоке, — говорит Джо Руссо. — Мы обожаем Тома, но, по правде говоря, когда узнаешь его, то понимаешь, насколько он молод. Том очень молодой. „Империя наносит ответный удар“ в два раза старше него. С тех пор мы заставили его посвятить время просмотру нескольких старых фильмов, отсюда и пошла Pizza Film School. Холланду требовалось посетить Pizza Film School».

«Думаю, с того момента мы над ним достаточно поиздевались, чтобы он сдался и посмотрел „Звездные войны“. Кажется, он уже видел оригинальную трилогию», — заметил Джон Руссо.

Pizza Film School — онлайн-проект братьев Руссо, запущенный во время карантина. В каждом выпуске режиссеры вместе с приглашенными звездами обсуждают не только классику кинематографа, но и любимые пиццерии.

В 2017 году Холланд признался, что не фанат «Звездных войн» и лишь играет в фильмах Marvel. Он заметил, что ему понравились «Пробуждение силы» и «Изгой-один», но оригинальная трилогия прошла мимо него.

До начала повсеместной изоляции Холланд успел завершить съемки в драме братьев Руссо «Черри». Дата релиза картины пока не сообщается. После завершения карантина актеру предстоят съемки в новом «Человеке-пауке» и экранизация игры «Uncharted».

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