Журналисты составили список фильмов с устаревшими нормами. В нем «Форрест Гамп» и «Индиана Джонс»

После гибели Джорджа Флойда и последующих массовых беспорядков Голливуд стал чаще обращать внимание на устаревшие культурные нормы: от расизма и эйблизма до романтизации полиции и критики активистов. Так, HBO Max дополнил «Унесенных ветром» пояснениями, раскрывающими исторический контекст, а канал Fox объявил, что в «Симпсонах» белые актеры больше не будут озвучивать героев с другим цветом кожи. На фоне этих событий издание Variety составило список фильмов, в которых могут содержаться те самые устаревшие нормы.

«Грязный Гарри»

«Грязный Гарри» Дона Сигела задал тренд на фильмы о полицейских, которые, выполняя свою работу, чаще опираются на инстинкты, нежели на закон. Герой Клинта Иствуда, лейтенант полиции Сан-Франциско, часто действует против правил. Как считает автор списка Тим Грей, фильм высмеивает жалобы на полицейский произвол и либеральных судей.

По мнению автора, у фильма устаревший посыл. Главные герои — двое белых мужчин, которые тоскуют по старому Голливуду. Второстепенные герои, пишет Грей, это по большей части голливудская элита, которая видит в хиппи, меньшинствах и феминистках угрозу собственному благополучию. Кроме того, в фильме противоречиво показан Брюс Ли, одна из редких азиатских звезд в Голливуде, чернокожие люди словно не существуют, а «мексикосы», как их называют в фильме, не более чем парковщики и официанты.

31-летний Уилл парализован после аварии, в которой его сбил мотоциклист. Ухаживать за ним нанимают 26-летнюю Луизу «Лу» Кларк, потерявшую работу после закрытия кафе. Вскоре Уилл влюбляется в свою сиделку, но в итоге просит оставить его, поскольку не хочет отягощать девушку жизнью с парализованным человеком. Грей озадачен финалом картины: под конец Уилл решает умереть, и таким образом, отмечает журналист, фильм ставит суицид выше, чем жизнь с инвалидностью.

Журналист считает, что фильм эксплуатирует транс-образ (серийный маньяк Буффало Билл носит женский макияж и одежду, скрывает гениталии, у него есть маленький пудель). «В фильме режиссер картины Джонатан Деммме прилагает все усилия, чтобы показать, что Буффало Билл — не транс-человек», — пишет журналист.

Фильм толерантен к людям с ограниченными возможностями, ветеранам Вьетнамcкой кампании и людям со СПИДом, но в то же время в нем, по мнению автора, очерняют протестующих, активистов и контркультуру в целом. Кроме того, главного героя назвали в честь его деда Натаниэля Бедфорда Форреста, причастного к ку-клукс-клану.

Главный герой, певец и танцор Джим Харди, оставляет карьеру и превращает свою ферму в развлекательный клуб, открывающий двери только во время праздников. В одной из сцен — в некоторых версиях ее вырезали — он поет песню «Авраам» в честь дня рождения Авраама Линкольна и делает это в блекфейсе — гриме чернокожего человека.

«Искатели»

Автор убежден, что «Искатели» — образец проблемного фильма, показ которого нужно дополнять дискуссиями. Так, герой Джона Уэйна, который пять лет ищет свою племянницу, похищенную команчами (индейский народ в США), — ярый расист. Коренных жителей Америки он не считает за людей, а сам народ показан в фильме диким и нелепым.

Недавно в Демократической партии США предложили переименовать аэропорт, названный в честь Уэйна, — всему виной расистские высказывания актера.

Автор не отрицает, что Джеймс Кэмерон блестящий рассказчик и визионер, но часть героев фильма кажутся ему противоречивыми. Речь об уроженцах арабских стран, которые в фильмы показаны религиозными фанатиками либо террористами.

«Детский час»

Фильм Уильяма Уайлера, снятый по пьесе либеральной активистки Лилиан Хеллман, Грей Variety добавил в список по той же причине, что и «До встречи с тобой» — из-за финала. Двух учительниц — их играют Одри Хепберн и Ширли Маклейн — обвиняют в лесбийских отношениях, и вскоре они теряют работу и все сбережения. В конце концов одна из героинь раскрывает свою ориентацию и совершает самоубийство. «Детский час» определил тип репрезентации представителей ЛГБТ на годы вперед: их показывали несчастными и ненавидящими себя.

Главная проблема, по мнению журналиста в том, как Спилберг и Лукас воспроизводят настроения 1930-х. В фильме стереотипно показаны Индия и обычаи индуизма, а злодеи изображены примитивными и кровожадными иностранцами.