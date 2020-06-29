Энн Хэтэуэй рассказала о работе с Ноланом. Он хотел, чтобы актриса сама выполняла все трюки

Для нового выпуска передачи «Актеры с актерами» Variety объединил Энн Хэтэуэй и Хью Джекмана, которые вместе снимались в мюзикле «Отверженные». Во время беседы Джекман рассказал о съемках смерти в финале «Логана», а Хэтэуэй поделилась своими ощущениями от работы с Кристофером Ноланом над «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Знаешь, бывает такой проект, после которого ты думаешь: „Не знаю, как я буду работать после этого, потому что было так круто“, — говорит Хэтэуэй. — Я огромная фанатка режиссеров. Обожаю выискивать лучших постановщиков и смотреть, как они работают. Подход Криса к кино — один из моих самых любимых. Он разбил весь процесс до самых основ, но вместе с тем его фильмы масштабные и сложные».

По словам Хэтэуэй, перед началом съемок Нолан посоветовал ей подкачаться, потому что хотел, чтобы актриса сама исполняла большую часть трюков. В качестве примера режиссер привел Джозефа Гордона-Левитта, с которым он до этого работал над «Началом».

«На съемках „Начала“ Джозеф Гордон-Левитт тренировался 12 недель для четырехдневной сцены, потому что хотел все сделать сам, — вспоминает Хэтэуэй слова Нолана. — „Я бы хотел, чтобы ты сама выполняла все трюки. Хотелось бы, чтобы ты была достаточно сильна. Ты не можешь быть одной из тех актрис, которые делают дубль-два и устают. Я бы хотел, чтобы ты все сделала сама“».

«В тот момент он посоветовал мне полностью принять физическую сторону персонажа и полностью отдаться роли», — заключила актриса.

Ранее Хэтэуэй рассказывала о своей первой встрече с Ноланом. Она пришла пробоваться на роль в продолжении «Темного рыцаря», но плохо представляла, кого ей предстоит играть, и в итоге попыталась изобразить Харли Квинн. Неудача не помешала Хэтэуэй, и в конечном счете она получила роль Селины Кайл — Женщины-кошки.

В 2020 году зрители смогут увидеть Хэтэуэй в картине Роберта Земекиса «Ведьмы», адаптации одноименного романа Роальда Даля.

Источник: Variety