Слух дня: Студия хочет вернуть Кристиана Бэйла в роли Бэтмена

23 июня стало известно, что студия Warner ведет переговоры с Майклом Китоном и планирует вернуть актера на экраны в роли Брюса Уэйна в фильме «Флэш». Однако Китон не единственный, кого студия видит в образе пожилого Бэтмена. Согласно источникам DCEU Mythic, в случае неудачи с Китоном Warner рассматривает возможность вернуть в роли Темного рыцаря Кристиана Бэйла.

Студия пока не начинала переговоры с Бэйлом и лишь рассматривает его кандидатуру в качестве запасного варианта. Отмечается, что Warner не планирует обращаться с похожим предложением к Бену Аффлеку, сыгравшему Темного рыцаря «Бэтмен против Супермена» и «Лиге справедливости».

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием, представителями студии или актера.

Неизвестно, насколько важным станет пожилой Уэйн для сюжета «Флэша», но утверждается, что студия рассматривает возможность сделать из персонажа собственную версию Ника Фьюри из киновселенной Marvel — наставника для молодых героев, который управляет событиями из-за кулис.

Предполагается также, что с помощью персонажа студия познакомит зрителя с мультивселенной — набором альтернативных реальностей, которые в комиксах объясняли разные версии персонажей. В случае киновселенной DC это позволит студии при необходимости объединить на экране персонажей разных фильмов.

«Флэш» несколько лет находится в разработке, и проекту долгое время не везло с постановщиками. Первыми режиссерами фильма были назначены Фил Лорд и Крис Миллер, которые в итоге перешли к Disney ради работы над спин-оффом о Хане Соло. Затем проект передали в руки Сета Грэма-Смита, а его заменил Рик Фамуйива, чье видение фильма показалось студии слишком рискованным.

Сейчас режиссерское кресло «Флэша» занимает постановщик «Оно» Андрес Мускетти. Над сценарием проекта работает Кристина Ходсон, автор фильмов «Бамблби» и «Хищные птицы».

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Источник: DCEU Mythic