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Хью Джекман рассказал о съемках сцены смерти в «Логане» и прощании с Росомахой

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В беседе с Энн Хэтэуэй во время записи передачи Variety «Актеры с актерами» Хью Джекман признался, что решил оставить роль Росомахи задолго до начала производства «Логана». По его словам, он устал от груза ожиданий, который шел в комплекте с персонажем.

«Я знал, что это будет последний фильм, задолго до того, как мы написали его. Я все решил, — признался Хью Джекман. — Я полностью отдался проекту. Я работал с режиссером, с которым работал уже три раза, которому безоговорочно доверяю, с Джимом Мэнголдом. Помню, когда мы снимали эту сцену, мы были на очень большой высоте, и всюду были грозы, из-за чего пришлось свернуть съемки».

«Он сказал: „Мы не можем снимать сцену с трюками. Но мы снимем сцену смерти“, — продолжает актер. — Я такой: „Типа прямо сейчас?“ Он говорит: „Там будете только вы с Дафни, если ты не против“. „Хорошо“, — ответил я. Он отлично знал, что так будет лучше для меня».

По словам Джекмана, Мэнголд отлично понимал значимость сцены и позволил актеру попрощаться с персонажем, которого он играл на протяжении нескольких лет. Они отсняли несколько дублей, но режиссер решил сделать еще несколько, просто чтобы у Джекмана была возможность прочувствовать момент.

«Он дал мне возможность — не только как актеру, но и как Хью — запомнить этот момент. Это была роскошь, которую я не мог забыть», — заключил Джекман.

В марте Джекман отметил трехлетие выхода «Логана» и признался, что это была роль всей его жизни. В феврале 2019 года Джекмана вместе с Патриком Стюартом внесли в Книгу рекордов Гиннесса как актеров с самой продолжительной карьерой в роли супергероя Marvel. Стюарт и Джекман вместе установили рекорд: они оба играли своих персонажей 16 лет и 228 дней, а их последнее появление в этих ролях было в «Логане».

Источник: Variety

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