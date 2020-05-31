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Вокалист Shortparis Николай Комягин сыграет Владимира Маяковского в фильме «Карамора» Данилы Козловского

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Во время прямого эфира фестиваля «Зеркало. Online» Данила Козловский раскрыл, что вокалист группы Shortparis Николай Комягин исполнит роль Владимира Маяковского в проекте «Карамора». По словам актера, музыкант идеально подходит на роль знаменитого поэта.

«Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью, — говорит Козловский. — Это должен быть человек, на которого посмотришь — и все станет ясно, почему именно он играет эту роль. А Коля — сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене, у меня вызывает восхищение».

Действие «Караморы» разворачивается в альтернативной истории в начале XX века. Монархия Европы и высшее дворянство состоят из тех, кто скрывает свое истинное происхождение и тайно управляет миром. Молодой анархист Карамора, потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. Собрав единомышленников, он объявляет войну, которая в итоге приведет к кровопролитной революции.

Изначально «Карамора» разрабатывалась в качестве сериала для канала ТВ-3: режиссер Илья Найшуллер даже снял пилотный эпизод. Однако впоследствии проект переработали в киновселенную в духе франшизы «Гоголь», а режиссерское кресло занял Козловский.

По словам Козловского, он также работает над драматической музыкальной комедией, сюжет которой вдохновлен произведениями русской литературы XVIII—XIX веков. Режиссер не раскрыл подробности, но рассказал, что на экране соберутся герои «Евгения Онегина», «Героя нашего времени», «Горе от ума» и других классических произведений.

«Это мои размышления о семье, — объяснил Козловский. — Что такое семья? Что такое взаимоотношения детей и родителей? Насколько они сложны, насколько они прекрасны, насколько противоречивы? О преемственности, наследственности, генетической памяти».

Новый режиссерский проект Козловского, остросюжетная драма «Чернобыль», ожидается в российских кинотеатрах 22 октября 2020-го.

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